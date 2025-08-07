Humble Bundle nabízí neodolatelnou nabídku, ocení ji fanoušci Batmana a Pána prstenů

- Vydavatelství WB Games si pro hráče přichystalo balík her v rámci Humble Bundle
- K dispozici jsou tituly zahrnující Batmana či Pána prstenů
- Část z každé transakce jde také na dobročinné účely
Nejen herní nadšenci patrně stránku Humble Bundle velmi dobře znají, ostatně kdo by odolal získat za výhodnou cenu balík her (a někdy nejen těch) a ještě k tomu přispět na charitu. Ne vždy se ve výběru nacházejí atraktivní tituly, avšak tentokrát to rozhodně neplatí, především pokud jste fanoušky tvorby Warner Bros. Games. Právě tituly spadající pod toto vydavatelství aktuálně najdete ve výhodném balíčku, které rozhodně stojí za zvážení.
To nejlepší od vydavatele WB Games
Až do 27. srpna si za minimální cenu 12,72 dolarů (cca 270 korun) můžete zakoupit hned dvanáct skvělých her. Mezi nimi najdete především tituly spadající do světa populárního komiksového hrdiny Batmana, konkrétně Gotham Knights, Batman: Arkham Knight Premium Edition, Injustice 2 Legendary Edition, Batman: Arkham Origins, Suicide Squad: Kill the Justice League, Batman: Arkham City – Game of the Year Edition, Batman: Arkham Asylum GOTY Edition nebo Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition.
To ale pochopitelně není vše. Co dále hráče jistě naláká je kupříkladu komiksovka Watchmen: The End is Nigh Part 1 and 2 Bundle, Mad Max, Back 4 Blood či dvojice ikonických bojovek Mortal Kombat 11: Ultimate Edition a Mortal Kombat XL. Fanoušci světa J. R. R. Tolkiena se naopak v rámci bundlu mohou těšit na Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition nebo Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition. Třešničkou na dortu je legendární hororová střílečka FEAR: Ultimate Shooter Edition.
K tomuto našlapanému balíku her nezbývá než dodat, že tituly jsou k dispozici pro PC a po jejich zakoupení je spustíte skrze digitální distribuční platformu Steam. Z každé transakce jdou navíc peníze také nadaci Raiden Science Foundation, která se zabývá výzkumem léku proti poruše UBA5, takže kromě zajímavého a pestrého balíku her přispějete také na dobrou věc.