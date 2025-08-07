Fanoušci Assassin’s Creed, zbystřete! Oblíbený díl míří do předplatného Game Pass

- Předposlední díl série Assassin’s Creed bude k dispozici v rámci předplatného Game Pass
- V něm se hráči mohou znovu vydat na Blízký východ, kde série začínala
- Dostupný bude pouze pro předplatitele varianty Ultimate
Herní série Assassin’s Creed má řadu oddaných příznivců po celém světě. Výlet v kůži zabijáka do různých historických epoch je zkrátka koncept, který se jen tak neomrzí. V posledních letech vývojáři z Ubisoftu začali v rámci série vytvářet stále větší otevřené světy s ohromným množstvím obsahu, což někteří kvitují s povděkem, avšak pro některé hráče už je to zkrátka až moc. I tato myšlena stála za vznikem dílu s podtitulem Mirage, který vrátil hráče tam, kde celá série začala – na Blízký východ.
Assassin’s Creed z Blízkého východu
Zároveň s návratem do známého prostředí z prvního dílu se také lehce proměnily herní mechaniky a celý otevřený svět, jenž v mnoha ohledech zařadily zpátečku. A nutno podotknout, že krok to byl více než podařený, alespoň podle průměrného hodnocení na serveru Metactiric, které je sympatických 76 bodů ze 100, což je s ohledem na obecně rostoucí nevraživost vůči hrám od Ubisoftu (do jisté míry oprávněnou) dobré hodnocení.
Pokud jste tento povedený díl minuli, nyní máte možnost to napravit, alespoň pokud jste předplatiteli služby Game Pass, či o jejím předplacení uvažujete. Assassin’s Creed Mirage se totiž během dnešního dne objeví v rámci předplatného, tudíž si jej můžete zahrát bez dalších poplatků. Nutno podotknout, že Mirage míří do verze předplatného Ultimate, které je nejvyšší variantou a umožňuje nejen hraní her na PC a Xboxu, ale také skrze cloud.
Jeden z posledních titulů Assassin’s Creed ale není jediným lákadlem, které v srpnu dorazí do Game Passu. Kromě něj se hráči mohou těšit také například na Rain World (5. srpen, Ultimate), Citizen Sleeper 2: Starward Vector (6. srpne, Standard), Lonely Mountains: Snow Riders (6. srpen, Standard), MechWarrior 5: Clans (6. srpen, Standard), Orcs Must Die! Deathtrap (6. srpen, Standard), Aliens: Fireteam Elite (12. srpen, Ultimate) nebo 9 Kings (14. srpen, Ultimate). Z nabídky naopak 15. srpna zmizí trojice titulů, konkrétně Anthem, Farming Simulator 22 a Persona 3 Reload.