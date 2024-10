Huawei Watch GT 5 Pro nabijete v rekordním čase. Konkurence se absolutně nechytá

Změřili jsme rychlost nabíjení u nejlepších chytrých hodinek

Výběru vévodí Huawei Watch GT 5 Pro, které mají zároveň i nejlepší výdrž

Nechaly za sebou Apple Watch Series 10 nebo Galaxy Watch Ultra

U mobilních telefonů výdrž už není tak velké téma, jako tomu bylo před lety. Do značné míry dlouhou výdrž supluje rychlé nabíjení. Nejlepší telefony v tomto segmentu dokážete nabít za 20 minut, plus minus. U chytrých hodinek však rychlost nabíjení není tak důležitým aspektem výbavy. Přitom je to rovněž důležité, protože smartwatch s výdrží dost bojují. Výjimkou jsou Huawei Watch GT 5 Pro, které mají nejen špičkovou výdrž, ale i bleskově rychlé nabíjení.

Huawei Watch GT 5 Pro a výdrž

Nejprve něco ke specifikacím, aby bylo jasné, čím vším Huawei Watch GT 5 Pro mohou oproti konkurenci zaujmout. Jak má čínský výrobce ve zvyku, už nějakou dobu neuvádí přesnou kapacitu baterie svých hodinek. Vycházet můžeme maximálně z tři roky starých hodinek GT 2 Pro, které při zachování skoro stejných rozměrů disponovaly 455mAh akumulátorem.

Co se týče výdrže, tu Huawei uvádí alespoň slovně. Výdrž pak závisí především na tom, jak zařízení používáte, jak moc využíváte funkce nepřetržitého měření nebo zdali s hodinkami uleháte do postele. Konkrétně se zmiňuje o této výdrži:

14 dní při úsporném používání – 30 minut volání přes Bluetooth týdně, stále zapnuté monitorování srdečního tepu, zapnuté monitorování spánku v noci, průměrně 90 minut cvičení týdně, zapnutá oznámení zpráv (50 zpráv, 6 hovorů a 3 budíky denně) a 200× denně zapnutá obrazovka zařízení.

– 30 minut volání přes Bluetooth týdně, stále zapnuté monitorování srdečního tepu, zapnuté monitorování spánku v noci, průměrně 90 minut cvičení týdně, zapnutá oznámení zpráv (50 zpráv, 6 hovorů a 3 budíky denně) a 200× denně zapnutá obrazovka zařízení. 9 dní při běžném používání – 30 minut volání přes Bluetooth týdně, stále zapnuté monitorování srdečního tepu, zapnuté monitorování spánku v noci, zapnuté monitorování stresu, průměrně 180 minut cvičení týdně, zapnutá oznámení zpráv (50 zpráv, 6 hovorů a 3 budíky denně) a zapnutá obrazovka zařízení po dobu celkem 30 minut denně.

– 30 minut volání přes Bluetooth týdně, stále zapnuté monitorování srdečního tepu, zapnuté monitorování spánku v noci, zapnuté monitorování stresu, průměrně 180 minut cvičení týdně, zapnutá oznámení zpráv (50 zpráv, 6 hovorů a 3 budíky denně) a zapnutá obrazovka zařízení po dobu celkem 30 minut denně. 5 dní při maximálním používání – zapnutý režim Always-on displej, 30 minut volání přes Bluetooth týdně, stále zapnuté monitorování srdečního tepu, zapnuté noční monitorování spánku, zapnuté monitorování stresu, průměrně 180 minut cvičení týdně, zapnutá oznámení zpráv (50 zpráv, 6 hovorů a 3 alarmy denně) a zapnutá obrazovka zařízení na celkem 30 minut denně.

Realita se ukrývá vždy někde mezi řádky. Já jsem se dostal na 7denní provoz, přičemž jsem měl během dne neustále zapnutý Always-on displej, bez přestávky běželo i měření tepu a hodinky jsem nesundal ani přes noc, takže pracovaly vlastně 24 hodin. Součástí tohoto testu bylo i několik 30–60minutových sportovních úkonů venku se zapnutou GPS, hodinky tedy minimálně 180 minut do týdne určitě aktivně monitorovaly můj sportovní výkon.

Nabíjení: Qi, ale jen naoko

Hodinky Huawei, stejně jako celá řada konkurenčních zařízení, podporují pro nabíjení standardizovanou technologii Qi 1. generace, díky které je možné hodinky dobít na de facto jakékoliv bezdrátové nabíječce. Nu, v praxi to možné není, ale mělo by být. Na to si dejte při používání pozor.

Tělo hodinek doopravdy disponuje dobíjecí cívkou, která komunikuje s Qi nabíječkami. Mezi cívkou v nabíječce (nebo třeba na zádech smartphonu) a cívkou v hodinkách tedy dojde ke kontaktu, ale z několika důvodů není možné hodinky tímto způsobem zcela nabít. Výkon je velmi nízký, dobíjení je pomalé a hodinky se začnou tak přehřívat, že se odběr energie softwarově přeruší.

Co vám tedy zbývá? Využít přibalenou dokovací nabíječku s magnetickým Qi pukem na jedné straně a USB-A koncovkou na druhé. Toto příslušenství se stane vaším parťákem zhruba jednou do týdne, rozhodně je nebudete potřebovat tak často jako u konkurence typu Samsung, Apple nebo Google, jejichž smartwatch vydrží většinou stěží 2 pracovní dny.

Nejrychlejší nabíjení u hodinek

Pojďme se podívat na praktické srovnání. Huawei Watch GT 5 Pro totiž nabízí nejen velmi dlouhou výdrž, ale také překvapivě rychlé nabíjení, což se dozvíte většinou až ve chvíli, kdy přijde na nabíjení. Nejnovější hodinky Huawei dobijete z 1 do 100 % za necelých 45 minut. Podle oficiálních specifikací k tomu využívají maximálně 18W nabíjecí výkon.

Naměřená rychlost nabíjení Huawei Watch GT 5 Pro originálním 66W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 9 minut 15 minut 29 minut 44 minut

Jak je na tom konkurence? Samsung v červenci uvedl na trh novou generaci svých chytrých hodinek Galaxy Watch. Absolutně nejlépe vybavený model se jmenuje Galaxy Watch Ultra. Podle oficiálních specifikací disponuje 590mAh akumulátorem (pravděpodobně tedy větším, než jaký najdeme u Huawei), ale dle naší recenze slibuje přinejlepším 3denní výdrž.

A ani nabíjení není žádná sláva, oficiálně k tomu využívá maximálně 15 W:

Naměřená rychlost nabíjení Samsung Galaxy Watch Ultra 100W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 24 minut 43 minut 76 minut 116 minut

Nikterak slavné není nabíjení ani u Applu. Nové hodinky Watch Series 10, ale i loňská generace Watch Ultra 2 se chlubí 1,5–3denní výdrží, absolutně ale závisí na tom, jak moc hodinky používáte, či pokud v nich máte i technologii eSIM. Nabíjení je přitom ještě výrazně pomalejší než u Huawei, opět k tomu oficiálně používají jen 20 W:

Naměřená rychlost nabíjení Apple Watch Series 10 100W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 26 minut 43 minut 72 minut

Ještě se sluší upozornit, že Apple oficiálně uvádí, že „nabíjení Apple Watch zabere 60 minut“. V naší tabulce se můžete dobře přesvědčit o tom, že to není tak úplně pravda. Pokud jde o starší Watch Ultra 2. generace, ty mají větší baterii a k jejich plnému dobití budete potřebovat dokonce 85 minut. Jejich skutečná výdrž je přitom třetinová oproti Huawei Watch GT 5 Pro.