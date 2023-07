Huawei u řady Mate 60 nasadí novinku, kterou uživatelé iPhonu milují

Apple se svým Dynamickým ostrovem změnil pravidla hry

Huawei se pro chystanou řadu Mate 60 chce inspirovat u Applu

Výřez v displej pro umístění nezbytných senzorů a selfie kamery, aby se mohly ještě více ztenčit rámečky okolo displeje, je tady s námi už nějaký ten pátek. Mezi jeho přední propagátory patří především Apple, avšak záhy poté, co byl představen u iPhonu X, jej začali všichni výrobci zběsile kopírovat. V loňském roce se firma z Cupertina odhodlala k velké změně a upravila podobu výřezu na mnohem menší pilulku, kolem které zároveň upravila systém tak, aby jeho negativní dopady co nejvíce minimalizovala, přičemž toto řešení pojmenovali Dynamický ostrov.

Dynamický ostrov v podání Huawei

Jednoduché, avšak velmi efektní zapojení výřezu do celého systému, záhy udělalo z velkého nedostatku přednost. Není proto divu, že i nyní se nejeden výrobce u Applu inspiruje a chce nabídnout vlastní Dynamický ostrov. Podle posledních informací se k tomu údajně chystá také čínská společnost Huawei, která vinou tvrdých amerických sankcí hledá jakoukoli možnost, se kterou by u zákazníků zabodovala. Dynamický ostrov by se měl objevit u chystané řady Huawei Mate 60, která by se veřejnosti měla představit na podzim.

Stejně jako v případě Applu, i Huawei chce kolem pilulkovitého výřezu přizpůsobit vzhled a chování systému, takže by kupříkladu notifikace s ním počítaly a automaticky upravovaly své fungování tak, aby působily co nejméně rušivým dojmem. Paradoxní je, že Huawei s myšlenkou připomínající Dynamický ostrov přišel o hodně dříve než Apple. Na rozdíl od něj ale nedokázal potenciál naplno využít a ani později svůj nápad již dále nerozvíjel.

Absence Dynamického ostrova nicméně není hlavním problémem, který Huawei musí řešit. Od uvalení sankcí se stále ještě nevzpamatoval z absence Google služeb, které jej nejenom odstřihávají od Obchodu Play a oficiálních Google aplikací, ale mohou působit problémy v celé řadě aplikací a her třetích stran, které servery Googlu využívají. Aktuálně to nicméně nevypadá na to, že by se Huawei chystal k velkolepému návratu na západní trhy.