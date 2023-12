Honor spojil síly s Porsche. Prémiové smartphony dostanou punc luxusu

Honor uzavřel dohodu s německým studiem Porsche Design

To si od příštího roku vezme do parády jeho chytré telefony

Mezi prvními, kteří by se mohli dočkat proměny, bude nejspíše Magic 6 a Magic 6 Pro

Společnost Porsche Design je mezi fanoušky chytrých telefonů dobře známá značka. Firma již v minulosti několikrát spolupracovala s různými výrobci, kterým na zakázku vyrobila prémiovou edici jejich telefonu. Pokaždé se jednalo o velmi zajímavé kousky, ze kterých za zmínku stojí například Huawei Mate RS Porsche Design, nebo Blackberry P9983. Se špičkovým designem se ovšem pojí také prémiová cena, která z těchto telefonů činí sběratelské kousky pro fajnšmekry.

Porsche Design má se smartphony bohaté zkušenosti

Nyní se do exkluzivního klubu přidal Honor, který se s designéry od Porsche domluvil na tom, že pro něj budou z jeho smartphonů vyrábět umělecké skvosty. Nad rámec této informace bohužel nic dalšího z oficiálních zdrojů nevíme, tudíž neznáme ani přesnou povahu smlouvy, kromě zmínky o dostupnosti prvních upravených telefonů, které by se měly objevit už v lednu příštího roku. Dá se ale předpokládat, že Porsche Design se bude zaměřovat na konverzi highendových chytrých telefonů, které si zachovají své parametry, avšak dostanou zcela odlišnou podobu a cenu.

Nedostatek informací ovšem nebrání ve spekulacích, jaká zařízení by se mohla dočkat předělávky pod taktovou Porsche a jak by pravděpodobně mohly vypadat. Mezi nejžhavějšího kandidáta patří Honor Magic 6 a Magic 6 Pro, který aktuálně patří mezi to nejlepší, co od čínské značky můžete pořídit. Únik informací pochází od uživatele Weibo a obsahuje dva různé modely telefonu. Magic 6 Porsche Design má neotřelý design rozdělený na dvě různobarevné části a pravděpodobně kožená záda. Předělávka modelu Magic 6 Pro je doplněna o design inspirovaný akcelerometrem na vnějším průměru fotoaparátu.

Rozhodně bychom se také nezlobili, pokud by si Porsche Design vzalo do parády také ohebný smartphone Honor Magic V2, ale to bychom možná chtěli moc. Jak se nakonec bude spolupráce německého designerského studia a čínského výrobce chytrých telefonů vyvíjet se nicméně budeme muset nechat překvapit.