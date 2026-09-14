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Honor Robot Phone v testu odolnosti: Phone je na tom lépe než Robot

Jakub Karásek
Jakub Karásek 14. 9. 12:00
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Koncept zařízení Honor Robot Phone

Když značka Honor před rokem ukázala svůj Robot Phone, nikdo nevěřil tomu, že se z toho podivného konceptuálního zařízení nakonec vyklube smartphone, který se objeví na pultech obchodů. Letos v srpnu však čínská značka překvapila – prototypy přetavila do produkčních kusů a začala je nabízet na čínském trhu. Jeden z exemplářů se dostal i do spárů youtubera JerryRigEverything, který na něj aplikoval své osvědčené nástroje.

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Robot Phone v testu odolnosti

Robot Phone je unikátním smartphonem, který se od běžné produkce liší tím, že se z jeho útrob vyklápí miniaturní gimbal s 200Mpx fotoaparátem. Honor se chlubí tím, že motorky v tomto gimbalu jsou o 75 procent menší než u podobných konkurenčních stabilizátorů, což pochopitelně vzbuzuje otázky, jak je toto komplikovaně vypadající řešení odolné.

Běžné komplikace s vysouváním nebo zasouváním má Honor ošetřené softwarově – pokud nelze tento úkon provést, proces se zastaví a uživatel je na nemožnost pohybu upozorněn na displeji. Pokud je ale do akce zapojena síla člověka, robot prohrává (zatím).

Zajímavé také je, jak se výklopný modul s fotoaparátem zahřívá. Ne nadarmo výrobci u konvenčních smartphonů umisťují kamery do blízkosti chladicích systému, jelikož nejen čipsety, ale i fotočipy se umí nepříjemně zahřát – u Robot Phonu bylo naměřeno téměř 50 °C. Situaci pravděpodobně nenahrává ani titanová konstrukce gimbalu, která nedistribuuje teplo do okolí tak dobře jako hliník (Apple potvrzuje).



Koncept zařízení Honor Robot Phone



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Displej telefonu je chráněn sklem Giant Rhinoceros Glass, které vydrží podobně jako skla Gorilla Glass od společnosti Corning – spolehlivě odolá materiálům o tvrdosti 5 (podle Mohse), u tvrdosti 6 se začínají objevovat první vrypy. Sklo chrání také hlavní fotoaparát na gimbalu, i ostatní na pevno umístěné kamery.

Robot Phone se pyšní krytím IP54, což znamená částečnou ochranu proti vodě a prachu. Jak ale ukázal test, na pláž nebo na stavbu se tento telefon nehodí – jakmile se do konstrukce gimbalu dostanou prachové částice, může mít potíže s pohybem. Situaci může (ale nemusí) vyřešit stlačený vzduch.

Honor Robot Phone (6)

Samotná konstrukce telefonu se ukázala být velmi pevná, při snaze telefon ohnout či zlomit jeho rám nepovolil, přestože je na levé straně přerušen několika anténními předěly. Po stránce odolnosti je tak na tom Robot Phone velmi dobře, jenom je nutné dobře pečovat o jeho… „robota“.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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