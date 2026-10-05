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Třicet let, spousta barev. Projděte si pestrou historii produktů Applu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 5. 10. 6:30
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Apple iMac M4 v akci
  • Hardware rozhodně nemusí být jen černé nebo bílé
  • Server sheets.works vytvořil velkou galerii produktů giganta z Cupertina za posledních třicet let
  • Jak je patrné, Apple barvami rozhodně nešetřil

Černá a bílá jsou nejpopulárnější barvy prakticky jakéhokoli produktu, ať už jde o automobily, oblečení či elektroniku. Určitě to ale není tím, že bychom byli všichni konzervativní, jen často máme strach, že nás výraznější barva rychle omrzí, případně že se bude hůře kombinovat s jinými výrobky. Přesto se některé firmy snaží protlačit do veřejného prostoru více barev, přičemž výjimkou není ani Apple. Ten má dlouhou historii výroby produktů hýřícími všemi možnými barvami, a nyní si je všechny můžete prohlédnout na jednom místě.

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Barvy, kam se podíváš

Šikovní lidé z sheets.works jsou na projekty shrnující různé produkty či služby experti, ostatně podívat se můžete například na všechny iPhony či iPady, které kdy byly vyrobeny, a to v hezky přehledné časové ose. Nyní se pustili do projektu s názvem Apple in Colour, který jak napovídá název, shrnuje historii barev, které gigant z Cupertina v rámci svých produktů za posledních třicet let používal – samotný sheets.works to označují jako „oslavu všeho toho, co kdy vytvořili – všeho jasného, úžasného a radostného.“

Barevné produkty od společnosti Apple
Který barevný produkt od Applu je váš nejoblíbenější?

V katalogu najdete celou řadu produktů, od původního iMacu v barvě Bondi Blue, až po iPhone 18 Pro Max v barvě Burgundy – web uvádí „všechny zářivé a barevné produkty, které Apple kdy prodával, v jedné nádherné kolekci“, včetně roku uvedení každého produktu na trh a oficiálního názvu barvy od Applu (nebo v některých případech čísla).



Počítač iMac G3 v barvě Bondi Blue ze stavebnice Lego



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Katalog zahrnuje také iPady, iPody, HomePody a dokonce i Mac Pro (PRODUCT)RED z roku 2013, což je součástí toho, co autoři krásně popisují jako „nejbarevnější věc, kterou kdy udělali, byla zároveň i tou nejlaskavější“ – tím odkazují na dlouhodobé partnerství Applu s organizací (RED) na podporu boje proti AIDS. Na celý projekt se můžete podívat přímo na stránkách sheets.works.

Co na projekt Apple in Colour říkáte? A po kterém barevném produktu se vám stýská nejvíce? Dejte nám vědět do komentářů.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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