Nejen pro fanoušky Lega: kultovní počítač iMac G3 od Applu ožívá v nečekané podobě

- V rámci projektu Ideas přešla do další fáze i stavebnice iMac G3
- Lego si nechává čas na posouzení, do prodeje se proto ještě nechystá
- Nejedná se o první projekt s tematikou Applu, který chtěli fanoušci dostat do prodeje
Z dánské stavebnice Lego si můžete poskládat celou řádku různých věcí, od malých drobností, přes formule, až po samotný chrám Sagrada Familia. I když se v poslední době nejvíce skloňuje malá revoluce v podobě chytrých kostek, přeci jen většina stavitelů stále ještě preferuje klasické analogové stavění, ke kterému nepotřebujete koukat do chytrého telefonu. To ale neznamená, že by to, co z Lega stavíte, nemuselo s technologiemi souviset. Jeden z projektů, který právě prochází skrze laboratoř nových designů Ideas, potěší především fanoušky Applu.
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Ikonický počítač ze známé dánské stavebnice
Lego dnes oznámilo, že projekt iMac G3, který byl předložen k posouzení na webu Ideas, byl přesunut do stavu „Parking Lot“, což znamená, že nebyl zamítnut a stále by se z něj mohla stát oficiální stavebnice Lego. Na svém webu Ideas umožňuje firma fanouškům předkládat návrhy a podněty pro budoucí stavebnice Lego. Každý projekt, který získá alespoň 10 tisíc hlasů, postoupí k posouzení do hodnotící komise a má šanci stát se skutečnou stavebnicí. V srpnu 2025 předložila fanynka Lego s přezdívkou terauma návrh repliky počítače Apple iMac G3 z roku 1998 v barvě Bondi Blue.
Tato stavebnice věrně zachycuje charakteristický vzhled počítače iMac G3, včetně ikonického designu, myši ve tvaru „hokejového puku“, ladící klávesnice a příslušných kabelů. Návrh využívá průsvitné modré Lego kostky v odstínu blízkém barvě Bondi Blue a v jeho vnitřku najdeme detaily jako katodová trubice a deska s plošnými spoji. Návrh úspěšně získal požadovaný počet příznivců, díky čemuž se dostal k týmu Lego Ideas, a dánský gigant nyní zvažuje jeho realizaci Stav „Parking Lot“ znamená, že Lego potřebuje více času na posouzení projektu, a v tomto případě by Lego mohlo komunikovat se samotným Applem ohledně získání povolení.
Nejedná se o první projekt spojený s legendární technologickou značkou z Cupertina. V loňském roce se v rámci Ideas objevil také překvapivě detailní návrh na budovu Apple Store, nicméně ten byl bohužel smeten ze stolu a na pulty obchodů se nepodívá. Jaký osud čeká stavebnice iMac G3 je prozatím ve hvězdách, avšak pokud mu Apple dá zelenou, mohli bychom se jej jednou dočkat i v prodeji.