Honor chystá nabušené véčko. Má mít obří baterii i skvělý výkon

Honor by měl už příští měsíc představit druhou generaci véčka Magic V Flip

Podle dosavadních informací má mít stejné displeje i fotoaparáty jako loňský model

Zlepšit se má hlavně výkon a výdrž

Společnost Honor v minulém týdnu představila nejtenčí ohebný smartphone na světě – Honor Magic V5. Jedná se o smartphone knížkové konstrukce, který kromě tenkého profilu nabízí vysoký výkon, obrovskou odolnost a sympatickou fotovýbavu. Čínský výrobce pravděpodobně ještě letos v létě stihne představit druhou skládačku, a to pokračovatele loňského véčka Honor Magic V Flip. Jak naznačují první střípky z Číny, i v tomto případě by se mělo jednat o špičku ve své třídě.

Honor Magic V Flip 2: osmičkový Snapdragon a 5 500mAh baterie

Jak se zdá, loňský Magic V Flip nasadil laťku příliš vysoko, čímž si Honor značně snížil možnosti dalších mezigeneračních upgradů, alespoň podle informátora Digital Chat Station má být výbava letošní novinky v lecčems podobná.

Honor Magic V Flip 2 má například dostat papírově stejné displeje jako loni – vnější s úhlopříčkou 4″, vnitřní s úhlopříčkou 6,8″. V obou případech se má jednat o LTPO OLED obrazovky s dynamickou obnovovací frekvencí. Podobná má být i fotovýbava – v kruhových otvorech vnější obrazovky máme najit duální fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů, přičemž hlavní snímač má být opět postaven na 1/1.5″ senzoru.

O co méně vylepšení nás čeká navenek, o to víc by se jich mohlo odehrát uvnitř. Chystaná novinka má například dostat nový a výkonnější čipset z rodiny Snapdragon 8. Podle Digital Chat Station se nemá jednat o vlajkový Snapdragon 8 Elite, volba tak pravděpodobně padne na „ořezaný“ Snapdragon 8s Gen 4.

K velkému zlepšení má dojít v oblasti akumulátoru. První generace disponovala baterií s kapacitou 4 800 mAh, letošní model má oslnit dvěma články s kapacitami 1 770 a 3 600 mAh – souhrnná kapacita se tak bude blížit 5 500 mAh, což je číslo, kterého nedosahuje většina smartphonů klasické konstrukce. Honor prý navíc potěší podporou rychlého nabíjení s výkonem 66 nebo 80 wattů.

Honor má v plánu představit své nové véčko v srpnu letošního roku. Jeho hlavní konkurencí bude nepochybně Samsung Galaxy Z Flip 7, který spatří světlo světa již tento týden. U Samsungu můžeme počítat s dostupností na globálním trhu, u Honoru zřejmě bude omezená pouze pro čínský trh.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.