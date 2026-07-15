Hledáte fotku, která neexistuje? Google vám ji nově vytvoří přímo ve vyhledávači

- Google přepracoval vyhledávání obrázků ve svém prohlížeči
- Nově je jednodušší a přehlednější
- A pokud nemůžete najít požadovaný snímek, AI vám ho pomůže vytvořit
Vyhledávání obrázků na internetu skrze nejpopulárnější vyhledávač Google je pro řadu z nás každodenní chleba, nad kterým už ani moc nepřemýšlíme. I když se jedná o poměrně jednoduchou záležitost, gigant z Mountain View nyní přišel s novinkou, která vyhledávání značně zjednoduší. Brzy bude vyhledávač obrázků na Googlu zobrazovat galerii snímků z celého webu ještě předtím, než vůbec něco vyhledáte. Google uvádí, že tato galerie bude průběžně aktualizována na základě vašich zájmů, přičemž vašimi zájmy se v tomto kontextu rozumí vaše historie prohlížení webu a vyhledávání.
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Vyhledávání obrázků se značně zjednodušilo
Google také využívá tuto aktualizaci jako příležitost k opětovnému uvedení funkce Kolekce. Při procházení obrázků navrhovaných Googlem a hledání dalších můžete přidávat položky do svých kolekcí, které se zobrazí v nabídce v horní části hlavní galerie, kde k nim budete mít snadný přístup. To ale není vše – pokud vám nestačí obrovské množství stávajících obrázků na internetu, Google vám usnadňuje vytváření nových obrázků pomocí umělé inteligence.
Oblíbený obrazový model Nano Banana od Googlu je již dlouho k dispozici v rámci Gemini a před několika měsíci se rozšířil i do režimu AI Mode, přičemž nyní se dostává i do přehledů umělé inteligence. Pokud chcete ve výsledcích vyhledávání vidět více obrázků generovaných umělou inteligencí, stačí o ně v dotazu požádat. Umělá inteligence Googlu je vygeneruje a umístí do sekce Přehled AI, která zabírá stále větší část stránky s výsledky. Tento obrázek samozřejmě posune organické výsledky vyhledávání ještě níže na stránce.
Nové funkce se aktuálně šíří mezi uživateli, nicméně v českém prostředí máme prozatím smůlu – jako první budou mít k novinkám přístup v zahraničí, konkrétně majitelé účtů přepnutých do angličtiny. Dříve či později se ale novinky objeví také v Česku a na Slovensku, takže se určitě máme na co těšit.