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Herní tituly táhnou: Steam za půl roku vydělal přes 235 miliard

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 10. 7. 13:30
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Gabe Newell, zakladatel společnosti Valve (ilustrační obrázek)

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  • Steam je největší digitální obchod s hrami na PC s Windows
  • Tato platforma stála u zrodu celého tohoto segmentu
  • Tržby za první polovinu roku ukazují, že se Steamu daří stále růst

Herní platforma Steam vznikla v roce 2002 a založilo ji Valve, legendární herní studio stojící za převratnými hrami jako Half-Life nebo Portal. O rok později byl tento online obchod s hrami uveden do provozu, a ačkoliv se setkával ze začátku ze stran hráčů spíše s negativní odezvou, postupem času se vypracoval na největší platformu svého druhu na PC. Aktuální tržby za první polovinu roku 2026 ukazují, že Steam rozhodně nezpomaluje.

Rekordních 6 měsíců pro Valve

Analytická společnost Alinea Analytics vydala zprávu monitorující příjmy platformy Steam za prvních 6 měsíců tohoto roku. Dle ní vygeneroval tento obchod s hrami v daném období hrubé tržby ve výši 11,1 miliardy dolarů, což je rekordní částka a nejlepší tržby, jaké kdy Steam vykázal. Je to dokonce více, než kolik platforma utržila za celý rok 2020.

Steam Sale Gabe Newell
Steam vykázal za H1 2026 rekordní příjmy

Dobrou zprávou (minimálně pro Valve) je, že Steam roste kontinuálně a stabilně vykazuje vyšší příjmy každý rok. Daří se mu neustále přivádět více hráčů i vývojářů, roste počet nabízených her a na poli PC her má zcela dominantní postavení. Tržby za H1 2026 jsou nejenom vyšší než tržby za celý rok 2020, ale jsou i nejvyšší v rámci pololetních výsledků v historii firmy.

Steam vykazuje stabilní růst

Zmíněné tržby ve výši 11,1 miliardy dolarů (přes 235 miliard korun) představují v porovnání se stejným obdobím loňského roku (H1 2025) nárůst ve výši 1,4 miliardy dolarů, což je zlepšení o 14,5 %. Porovnání s rokem 2020 je zajímavé i z toho důvodu, že kvůli pandemii covidu-19 dramaticky vzrostl prodej her, protože lidé trávili prakticky veškerý čas doma.

Přehled tržeb Steamu od roku 2022
Přehled tržeb Steamu od roku 2022

Trend je tedy evidentní – o PC hraní je čím dál větší zájem a Steam je jeho korunovaným králem. Statistiky prodejů odhalily také výraznou změnu ve struktuře příjmů. Podíl nových her na celkových příjmech stabilně klesá a mezi lety 2024 až 2026 se snížil z 29 % na aktuálních 21 % Jinými slovy, tržby ze starších her vzrostly ze 71 % na aktuálních 79 %.



Mecha Chameleon



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Největší hity tohoto roku

Za první polovinu letošního roku vynesly Gabeu Newellovi (zakladatel Valve i Steamu) nejvíce dolarů hry Forza Horizon 6 (197,7 milionu dolarů), Resident Evil Requiem (194,5 milionu dolarů) a Crimson Desert (190 milionů). Obrovský úspěch zaznamenala i malá nezávislá hra Meccha Chameleon, která stojí pouhých 6 dolarů, ale zvládla vykázat příjmy ve výši 71,3 milionu dolarů a stále roste.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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