Herní tituly táhnou: Steam za půl roku vydělal přes 235 miliard

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- Steam je největší digitální obchod s hrami na PC s Windows
- Tato platforma stála u zrodu celého tohoto segmentu
- Tržby za první polovinu roku ukazují, že se Steamu daří stále růst
Herní platforma Steam vznikla v roce 2002 a založilo ji Valve, legendární herní studio stojící za převratnými hrami jako Half-Life nebo Portal. O rok později byl tento online obchod s hrami uveden do provozu, a ačkoliv se setkával ze začátku ze stran hráčů spíše s negativní odezvou, postupem času se vypracoval na největší platformu svého druhu na PC. Aktuální tržby za první polovinu roku 2026 ukazují, že Steam rozhodně nezpomaluje.
Rekordních 6 měsíců pro Valve
Analytická společnost Alinea Analytics vydala zprávu monitorující příjmy platformy Steam za prvních 6 měsíců tohoto roku. Dle ní vygeneroval tento obchod s hrami v daném období hrubé tržby ve výši 11,1 miliardy dolarů, což je rekordní částka a nejlepší tržby, jaké kdy Steam vykázal. Je to dokonce více, než kolik platforma utržila za celý rok 2020.
Dobrou zprávou (minimálně pro Valve) je, že Steam roste kontinuálně a stabilně vykazuje vyšší příjmy každý rok. Daří se mu neustále přivádět více hráčů i vývojářů, roste počet nabízených her a na poli PC her má zcela dominantní postavení. Tržby za H1 2026 jsou nejenom vyšší než tržby za celý rok 2020, ale jsou i nejvyšší v rámci pololetních výsledků v historii firmy.
Steam vykazuje stabilní růst
Zmíněné tržby ve výši 11,1 miliardy dolarů (přes 235 miliard korun) představují v porovnání se stejným obdobím loňského roku (H1 2025) nárůst ve výši 1,4 miliardy dolarů, což je zlepšení o 14,5 %. Porovnání s rokem 2020 je zajímavé i z toho důvodu, že kvůli pandemii covidu-19 dramaticky vzrostl prodej her, protože lidé trávili prakticky veškerý čas doma.
Trend je tedy evidentní – o PC hraní je čím dál větší zájem a Steam je jeho korunovaným králem. Statistiky prodejů odhalily také výraznou změnu ve struktuře příjmů. Podíl nových her na celkových příjmech stabilně klesá a mezi lety 2024 až 2026 se snížil z 29 % na aktuálních 21 % Jinými slovy, tržby ze starších her vzrostly ze 71 % na aktuálních 79 %.
Největší hity tohoto roku
Za první polovinu letošního roku vynesly Gabeu Newellovi (zakladatel Valve i Steamu) nejvíce dolarů hry Forza Horizon 6 (197,7 milionu dolarů), Resident Evil Requiem (194,5 milionu dolarů) a Crimson Desert (190 milionů). Obrovský úspěch zaznamenala i malá nezávislá hra Meccha Chameleon, která stojí pouhých 6 dolarů, ale zvládla vykázat příjmy ve výši 71,3 milionu dolarů a stále roste.