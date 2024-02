Herní konzole jsou v pasti. Exponenciální nárůst výkonu není možný, bude se zdražovat

S trochou nadsázky lze prohlásit, že segment herních konzolí naráží v současnosti na ikonický Moorův zákon o exponenciálním růstu výpočetního výkonu. Od příští generace konzolí totiž už nelze očekávat masivní výkonnostní upgrade jako v předchozích letech. Implikuje to prohlášení provozního ředitele Sony a také současná situace na trhu.

V prohlášení ohledně hospodářských výsledků za 3. čtvrtletí roku 2023 provozní ředitel Sony Hiroki Totoki uvedl, že i přes vysoký počet prodaných kusů se konzole PlayStation 5 stávají méně výdělečnými. Na vině je hlavně zdražování klíčových součástek v průběhu životního cyklu konzole, který většinou trvá 7–8 let.

Cost per transistor has remained flat through FinFETs and will go up with GAAFETs/CFETs.

The days of free cost savings with die shrinks is over and things will only get worse.

Future consoles will either have increasingly smaller performance gains or significantly higher prices https://t.co/4UZSOzy4sh

— Kepler (@Kepler_L2) February 14, 2024