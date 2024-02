Xbox do kapsy? Microsoft nejspíš kutí velmi očekávanou novinku

Čelní představitelé herní divize od Microsoftu se podělili o své plány do budoucna

Naznačili například práci na novém hardwaru s logem Xboxu

Možná půjde o bezdiskovou verzi Series X či nový ovladač, ve hře je i handheld

Xbox oproti Sony minimálně v očích široké veřejnosti a finančních výsledků tahá za kratší konec. Není proto divu, že se v Redmondu snaží přijít na recept, jak se proti svému dlouholetému rivalovi prosadit, ideálně způsobem, který nedokáže zreplikovat. To ovšem neznamená, že by se herní divize Microsoftu vzdala klasických zbraní, jako je specializovaný herní hardware, právě naopak. Alespoň to čelní představitelé Microsoftu nedávno naznačili – potenciál pro jedinečný hardware Xboxu v budoucnosti a výkonnou konzoli příští generace.

Dočkáme se handheldu s logem Xboxu?

V oficiálním podcastu Xboxu prezidentka společnosti Sarah Bondová naznačila, že Microsoft v nové generaci přinese dosud největší technický skok. „Ještě máme v rukávu pár triků. V oblasti hardwaru se chystá několik zajímavých věcí, o které se s veřejností podělíme ještě letost. Opravdu se soustředíme na to, abychom přinesli největší technický skok, jaký jste kdy v generaci hardwaru viděli, což je lepší pro hráče a lepší pro tvůrce a jejich vize, které vytvářejí,“ uvedla.

V rozhovoru pro The Verge zašel generální ředitel herního oddělení Microsoftu Phil Spencer ještě dál a naznačil, že hardwarové týmy Xboxu přemýšlejí o výrobě různých druhů hardwaru. „Jsem velmi hrdý na práci, kterou hardwarový tým odvádí nejen pro tento rok, ale i do budoucna,“ říká Spencer. „Přemýšlíme o vytvoření hardwaru, který bude pro hráče zajímavý díky jedinečným aspektům. Je to jakési uvolnění tvůrčích schopností našeho hardwarového týmu, ze kterého jsem opravdu nadšený.“ Je možné, že oním jedinečným hardwarem bude handheld, o kterém se v případě Microsoftu spekuluje už nějaký ten pátek. Díky rychlému rozvoji cloudového hraní a oblibě Game Passu by tato varianta mohla být velmi zajímavá pro hráče, kteří rádi hrají na cestách.

„Jsem velkým fanouškem handheldů,“ říká Spencer. „Nic k oznámení ale nemám,“ dodává v zápětí. Přiznává však, že velké omezení v případě handheldů je Windows. „Jedním ze slabých míst zážitku na zařízeních od Asusu nebo Lenova je systém Windows. Problém je například to, jak systém Windows funguje s externími ovladači nebo na menší obrazovce. To bychom rádi společně s oddělením, které má na starosti Windows, rádi změnili,“ doplnil Spencer. Co má nakonec divize Xboxu v plánu je ale záhadou, nicméně spekulace naznačují například uvedení konzole Series X bez diskové mechaniky či nového ovladače.