Google využije Reddit pro trénink umělé inteligence. Za příspěvky zaplatí 1,4 miliardy

„Sociální síť“ Reddit licencuje veškerý svůj obsah Googlu pro trénink jeho velkých jazykových modelů

Na oplátku bude mít Reddit, zjednodušeně řečeno, lepší vyhledávání poháněné AI Googlu

Reddit se také chystá na burzu, bude z toho těžit i šéf OpenAI, velký konkurent Googlu

Google a Reddit uzavřely významné partnerství, které Googlu umožňuje přístup k datům Redditu v reálném čase. Ba co víc, díky aktuální smlouvě se bude moct Reddit také pochlubit začleněním umělé inteligence Googlu do vyhledávacích funkcí Redditu.

Data v hodnotě 1,4 miliardy

Google tahle sranda vyjde na kulatých 60 milionů dolarů ročně (cca 1,4 miliardy korun), nicméně to představuje strategický krok pro obě společnosti. Především z toho bude ale těžit Google, neboť hromadu uživatelských dat Redditu s celou jeho rozsáhlou obsahovou databází na všemožná témata bude moct Google využít pro trénování svých modelů umělé inteligence. Reddit zase využije Vertex AI od Googlu právě pro zmíněné rozšířených svého vyhledávání.

Reddit je pro Google zlatý důl, neboť pokud se chcete vyhnout SEO spamu a jít víceméně na jistotu, jistě často sami zadáváte do Googlu vyhledávací dotaz společně s kouzelným slůvkem „reddit“. Což ostatně potvrzuje i samotný Google.

„V průběhu let jsme si všimli, že lidé stále častěji používají Google k vyhledávání užitečného obsahu na Redditu, aby našli doporučení na produkty, rady na cesty a mnoho dalšího. Víme, že tyto informace jsou pro lidi užitečné, a proto vyvíjíme způsoby, jak jim ještě více usnadnit přístup k nim napříč produkty Google. Toto partnerství usnadní zobrazování informací z Redditu s větším přesahem obsahu, díky čemuž budou naše produkty pro uživatele užitečnější a účast v komunitách a konverzacích na Redditu snazší,“ říká v oznámení spolupráce Google.

Generální ředitel společnosti Reddit Steve Huffman již v loňském roce naznačil potenciál takovýchto partnerství generujících příjmy, přičemž zdůraznil důležitost pokrytí nákladů a prozkoumání licencování dat jako nové obchodní cesty.

Dohoda také umožňuje Googlu inovovat zobrazování obsahu Redditu ve svých produktech, aniž by se změnily podmínky rozhraní API pro data Redditu, které omezují komerční přístup bez schválení.

„Naše spolupráce se společností Google usnadní lidem vyhledávání, objevování a zapojování se do obsahu a komunit na Redditu, které jsou pro ně nejdůležitější. Usnadněním vyhledávání obsahu a komunit na Redditu můžeme podpořit naši víru v otevřený internet a zároveň lépe sloužit stávajícím uživatelům a oslovit nové publikum. To vše vychází z našeho stávajícího partnerství se službou Google Cloud, jehož cílem je integrovat nové funkce poháněné umělou inteligencí, které zlepší Reddit a pomohou naplnit naše poslání přinášet komunitu, sounáležitost a posílení postavení všech lidí na světě,“ říká ve svém oznámení zase Reddit.

Potvrzení významné spolupráce přichází v návaznosti na zprávu agentury Bloomberg o dohodě Redditu s předtím nejmenovanou firmou zabývající se umělou inteligencí v hodnotě 60 milionů dolarů, která se shoduje s testováním filtru „fóra“ ve vyhledávání společnosti Google, jehož cílem je obohatit výsledky vyhledávání o diskuse z platforem, jakou je právě třeba Reddit.

Burza za miliardy?

Bylo by ještě dobré připomenout kontext aktuálního stavu Redditu, kdy nemusí být podobné kroky motivované jen a pouze snahou o zvýšení pravidelných příjmů a o zlepšení svého vlastního vyhledávání. Reddit se totiž intenzivně připravuje na vstup na burzu, s čímž se pojí veřejná nabídka akcií, a tak se snaží zvýšit svoji cenu jak to jen jde.

Do konce roku 2023 společnost Reddit vykázala 20% nárůst příjmů, přesto nedosáhla svého cíle ve výši 1 miliardy USD o 200 milionů USD, přičemž poradci navrhují pro fázi veřejné investice ocenění ve výši 5 miliard USD.

Reddit je tak připraven debutovat na newyorské burze cenných papírů pod symbolem RDDT po podání registračního prohlášení. Před očekávanou primární veřejnou nabídkou akcií (IPO) zveřejnil Reddit své finanční údaje, včetně příjmů za loňský rok. Ty byly ve výši 804 milionů USD, především z reklamy, a to navzdory čisté ztrátě ve výši 90,8 milionu USD v témže roce.

V rámci nového přístupu k IPO nabízí Reddit svým nejangažovanějším uživatelům, včetně těch s významnými příspěvky, vysokým skóre karmy a moderátorům, možnost nákupu akcií. Tato poměrně nestandardní příležitost, která je tradičně vyhrazena institucionálním investorům, podtrhuje závazek Redditu vůči své komunitě a využívá odstupňovaný systém přidělování akcií na základě příspěvků a úrovně zapojení uživatelů.

Uživatelská základna Redditu čítá 267,5 milionu aktivních uživatelů týdně ve více než 100 000 komunitách, což jen ukazuje na jeho rozsáhlou a dynamickou platformu. Společnost vyčlenila 1,3 milionu kmenových akcií třídy A právě na podporu komunitních iniciativ.

Strategie platformy pro růst pak zahrnuje reklamu, licencování dat a zpeněžení obchodu na platformě. Šéf Redditu Steve Huffman je ohledně budoucnosti platformy optimistický a uvedl příležitosti k expanzi a inovacím, zejména prostřednictvím řešení založených na datech a duševním vlastnictví, které přispívají k vývoji budoucích velkých jazykových modelů (LLM), jak reportuje například The Verge.

Není to navíc poprvé, kdy se Reddit pokouší dostat na burzu. První pokus proběhl v prosinci 2021, kdy byl Reddit oceněn na přibližně 10 miliard dolarů. Výkyvy na trhu a obecná „nálada“ burzy tyto plány oddálily, ale společnost nyní kráčí k IPO se silnou komunitou a jasnou vizí růstu, tudíž tentokrát by se to snad už odkládat nemělo.

Nedávná kontroverze

Není ale všechno růžové. Není to tak dávno, co si Reddit procházel menší implozí. Protesty Redditu vyvolané změnami API, jejichž cílem bylo eliminovat většinu aplikací třetích stran, poukazovaly na rozpor mezi dlouhodobou praxí platformy, která se snaží posílit postavení svých uživatelů, a nedávnými kroky k centralizaci kontroly.

Reddit, který je známý svým jedinečným přístupem ke konceptu „sociálních sítí“, neboť on sám je de facto sociální sítí, prostřednictvím samosprávy komunity a specializovaných diskusí, čelil kritice za příliš pomalý vývoj produktů a řešení problémů.

Jádro sporu spočívalo v rozhodnutí Redditu začít zpoplatňovat přístup k rozhraní API, což ohrožuje životaschopnost aplikací a služeb třetích stran, které byly nedílnou součástí ekosystému Redditu. Tyto aplikace, jako například Apollo a Sync, nejenže jsou pro mnohé uživatelsky přívětivější, ale také řeší specifické potřeby, například funkce pro přístupnost pro postižené uživatele.

Odůvodnění změny, které Reddit uvedl – ochrana dat před zneužitím velkými jazykovými modely a generování příjmů před plánovaným vstupem na burzu – se setkalo se skepticismem a hněvem komunity. A v kontextu aktuálního plácnutí si s Googlem a jejich jazykovým modelem působí spíše komicky.

Přístup Redditu vlastně dost připomíná starou strategii Twitteru, kde počáteční otevřenost vůči vývojářům třetích stran postupně ustoupila omezením s cílem upevnit kontrolu a efektivněji zpeněžit platformu. Reakce komunity Redditu, včetně tehdy bezprecedentního výpadku tisíců subredditů, jen ukazuje na zásadní vliv, který mají uživatelé na celou platformu. Navzdory tomu Reddit trval na tom, že moderátorské nástroje nebudou novými omezeními API ovlivněny, což byl pokus o uklidnění některých obav.

Krok Redditu omezit přístup k API odrážel ve své době širší trendy v odvětví směrem k centralizaci, i když jiné části technologického světa zkoumají decentralizovanější modely. Ty se ostatně dostaly do záře mediálních reflektorů více než kdy dřív, v souvislosti právě s Twitterem, respektive nyní už X, kdy se začalo ve velkém mluvit o tzv. Fediverse.

Reddit si tak relativně nedávno prošel solidní krizí, nicméně to vypadá, že se situace krátce poté definitivně stabilizovala a aktuální vstup na burzu by tehdejší kroky neměly už nijak ovlivnit. Redditu se tak nakonec podařilo najít kompromis, který do jisté míry uspokojil uživatele a zároveň umožnil dosáhnout finančních a provozních cílů.

Altman kasíruje

A teď už jen kuriozitka na závěr – Sam Altman, šéf OpenAI (která velmi úzce spolupracuje s Microsoftem), bude ze vstupu Redditu na burzu těžit ohromným způsobem. Altman má totiž v Redditu 9,2% podíl s hlasovacími právy.

Altmanovy investice do Redditu sahají až do roku 2014, kdy vedl kolo financování série B v hodnotě 50 milionů dolarů. Altmanova finanční angažovanost v Redditu pokračovala i v roce 2021, kdy v různých kolech financování investoval značné prostředky v celkové výši 60 milionů dolarů, jejichž hodnota se během téhož roku zvýšila o 45 %. Přestože v roce 2021 odstoupil z představenstva Redditu, jeho vliv na společnost zůstává i nadále nemalý.