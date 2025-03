Google výrazně vylepšil Gemini. Z AI souboje vyjdeme jako vítězové, tvrdí

OpenAI sice nedávno vydali ChatGPT 4.5, ale teď je na tahu Google. A dává šach. Internetový gigant totiž oznámil a rovnou vydal dost zásadní nové funkce, včetně působivé funkce personalizace postavené na vaší historii vyhledávání. A tak zatímco ChatGPT si občas tu a tam něco pamatuje, Gemini jde díky propojení s historií vyhledávání o kus dál.

Novinky jsou součástí širšího vylepšení modelu 2.0 Flash Thinking Experimental, který přináší lepší zpracování složitých dotazů a nové možnosti, jako je nahrávání souborů. Google rovněž rozšiřuje dostupnost nesmírně užitečného nástroje Deep Research, jenž vám může pomoct velice rychle a zpravidla i dost do hloubky analyzovat nějaké specifické téma.

Nejvýznamnější novinkou je ale bez debat zavedení experimentální personalizace, která propojuje Gemini s Google aplikacemi a službami uživatele právě v čele s historií vyhledávání. Začíná se integrací s Vyhledáváním, kde bude AI schopna analyzovat historii dotazů a na jejím základě poskytovat relevantnější odpovědi. Například při hledání restaurací Gemini zohlední předchozí vyhledávání související s jídlem.

