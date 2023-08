Google se konečně pochlapí. Pixely mají mít lepší softwarovou podporu než Samsung

Letošní Pixely mají zaujmout rekordně dlouho softwarovou podporou

Google údajně překoná dosavadního lídra, kterým je Samsung

Dorovnají letošní Pixely v podpoře i iPhony?

Články o softwarové podpoře smartphonů obvykle vzbuzují velké emoce, zvláště pak, když dojde na srovnání platforem iOS a Android. Zatímco Apple poskytuje všem svým telefonům dlouho podporu a aktualizuje je všechny najednou, většina výrobců smartphonů s Androidem v těchto disciplínách selhává. Paradoxně příkladem nejde ani sám Google – jeho Pixely sice dostávají nové verze Androidu jako první, ale v délce podpory jej poráží jiní hráči. Podle exkluzivních informací serveru 9to5google by ale letošní generace mohla přinést změnu.

Pixely 8 a 8 Pro mají být rekordmany v softwarové podpoře

Poslední generace smartphonů Google Pixel mají přislíbené 3 roky velkých systémových aktualizací a nadto dva roky bezpečnostních záplat. To je ve světě Androidu nadstandard, o rekord se však nejedná – ten u aktuálně drží firmy Samsung a OnePlus (nově i Redmi), které u vybraných telefonů nabízejí čtyři roky systémových aktualizací a pátý rok bezpečnostních záplat.

U smartphonů obvykle limituje délku softwarové podpory použitý čipset – pokud jeho výrobce nevydá ovladače pro novější verzi systému, má výrobce smartphonu smůlu. Výhodu tak mají firmy, které si čipsety navrhují samy, a mezi ně se už třetím rokem řadí i Google. Ten je nejen tvůrce systému Android, ale navíc do svých smartphonů nasazuje vlastní čipsety Tensor, a má tedy délku jejich softwarové podpory zcela ve svých rukách.

Zatímco dosud to Google se softwarovou podporou svých telefonů „nepřeháněl“, letos prý učiní významnou změnu. Chystané Pixely 8 a 8 Pro prý v této oblasti překonají Samsung a možná budou atakovat i Apple – ten svoje iPhony udržuje aktuální po dobu 5–6 let, některé dokonce dostávají bezpečnostní aktualizace i po osmi letech od uvedení na trh.

Spekuluje se o tom, že Google softwarovou podporu svých smartphonů dosud uměle omezoval, jelikož si nebyl jistý spolehlivostí svých vlastních čipsetů – pokud by například obsahovaly nedostatky v samotném návrhu, určitě by je nechtěl udržovat „při životě“ příliš dlouhou dobu. První dvě generace Tensoru pravděpodobně žádné takové nedostatky neodhalily, a proto si americká firma může dovolit podporu prodloužit. O kolik to bude, se ale zřejmě dozvíme až při premiéře nových Pixelů, která pravděpodobně proběhne někdy v říjnu.

