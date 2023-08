Xiaomi následuje Samsung. Tento smartphone dostane pětiletou podporu

Redmi K60 Extreme Edition nabízí nadstandardní softwarovou podporu

Výrobce slibuje 4 velké systémové aktualizace a 5 let bezpečnostních záplat

Telefon zaujme i perfektní hardwarovou výbavou

V oblasti softwarové podpory ve světě Androidu vede jednoznačně Samsung, neboť svým telefonům poskytuje aktualizace poměrně pružně, často a hlavně dlouho – u (nejen) vlajkových modelů třídy umí nabídnout až 4 velké systémové aktualizace plus bonusový rok bezpečnostních záplat. Takovou podporu nenabízí ani Google u svých Pixelů, krok se Samsungem se snaží držet čínské OnePlus. A nyní se přidává další výrobce.

4 roky nových Androidů

Na trh byl před nedávnem uveden smartphone Redmi K60 Extreme Edition, který se chlubí vskutku nekompromisní výbavou – do kolébky dostal 6,67″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz, dále pak čipset MediaTek Dimensity 9200+, až 24 GB RAM a 1TB úložiště. Telefon se dále pyšní třemi fotoaparáty s rozlišením 50, 8 a 2 Mpx (hlavní, širokoúhlý a makro), voděodolností IP68 a akumulátorem s kapacitou 5 000 mAh a podporou rychlého 120W nabíjení. Nechybí ani stereoreproduktory s podporou Hi-Res audio a kompletní bezdrátová konektivita čítající mimo jiné i infraport.

Xiaomi se navíc pochlubilo, že Redmi K60 Extreme Edition nebude lákat pouze na perfektní hardware, ale i příkladnou softwarovou podporu. Čerstvá novinka se dočká čtyř velkých aktualizací systému Android a celkem pěti let pravidelného přísunu bezpečnostních záplat. Tento telefon mí zároveň patřit mezi první, které obdrží prostředí MIUI verze 15. Aktuálně na Redmi K60 Extreme Edition běží Android 13, tudíž by měl v průběhu let dostat aktualizace na Android 14, 15, 16 a 17. Doufejme, že podobnou praxi Xiaomi zavede i u svých dalších budoucích telefonů.

O globální dostupnosti Redmi K60 Extreme Edition zatím nemáme žádné informace, nicméně je možné, že do světa půjde pod označením Xiaomi 13T Pro. V tuto chvíli můžeme čínským zákazníkům jen závidět – v jejich domovině se tento telefon prodává za cenu začínající na příjemných 2 599 CNY (necelých 10 tisíc korun s DPH), vrcholná varianta 24 GB / 1 TB stojí 3 599 CNY (asi 13 500 korun s DPH).