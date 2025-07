Google přiznal selhání, neohlásil správně příchod smrtícího zemětřesení

Google v takřka sto zemích nabízí systém včasného varování před zemětřesením

V Turecku v roce 2023 ale bohužel systém selhal, což nyní Google přiznal

Během ničivého zemětřesení zemřelo přes 55 tisíc lidí a přes 100 tisíc bylo zraněno

Některé funkce chytrých telefonů nejsou jenom na okrasu či pro zábavu, ale v případě nouze mohou skutečně zachraňovat životy. Mezi ty patří i Android Earthquake Alerts, která má za úkol jediné: varovat uživatele v případech, kdy se blíží zemětřesení, což může zachránit řadu životů. Jenže je zde jeden základní předpoklad pro to, aby tato funkce byla užitečná – musí v krizové situaci správně fungovat. A to bohužel není vždy pravda.

Upozornění, které stálo lidi život

Gigant z Mountain View přiznal televizní stranici BBC, že jeho funkce Android Earthquake Alerts selhala ve snaze doručit přesné upozornění uživatelům v Turecku v roce 2023, když zemi zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupňů Richterovy škály. Jen pro představu, zemětřesení o této síle se ročně objeví na naší planetě jen okolo osmnácti a může způsobit vážné škody v rozsáhlých oblastech. Jinými slovy se nejedná o nic, s čím by si bylo radno zahrávat. Turecké zemětřesení bylo jedno z nejsmrtelnějších v novodobé historii – stálo život přes 55 tisíc lidí a více než 100 tisíc lidí bylo zraněno.

Podle BBC mělo varování s nejvyšší urgencí obdržet zhruba 10 milionů lidí v průměru 158 kilometrů od epicentra, avšak namísto toho dostalo toto varování jen 469 uživatelů. Ostatních zhruba 500 tisíc uživatelů sice dostalo upozornění, avšak s nižší urgencí, které nejenže řadu lidí nemuselo znepokojit, ale ani nemá dostatečná oprávnění, aby uživatele upozornilo i přes aktivní režim nerušit, což může být kritické obzvláště v ranních a nočních hodinách.

Pakliže by upozornění fungovalo správně, mělo by dorazit až ve 35sekundovém předstihu před příchodem zemětřesení, aby se lidé mohli co nejdříve dostat do bezpečí. Google nejprve tvrdil, že hlášení nebezpečí zemětřesení fungovalo správně, avšak po článku publikovaném v magazínu Science gigant z Mountain View přiznal, že limitace v detekčních algoritmech způsobily nižší spolehlivost systému. Vzhledem k tomu, že systém Android Earthquake Alerts je k dispozici v takřka 100 zemích a již zaslal miliony upozornění na více než 18 tisíc zemětřesení, je nejen v zájmu Googlu, aby systém fungoval co možná nejspolehlivěji.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.