Google přišel s další AI aplikací na poznámky, tentokrát nepotřebujete ani internet

- Google AI Edge Foresight přepisuje schůzky a z útržků poznámek skládá hotové zápisy
- Dokáže odpovídat podle vlastních dokumentů a reagovat na otázky, které na schůzce zazní
- Experimentální aplikace je zdarma a zatím míří jen na Macy s čipy Apple Silicon
Google vyrukoval s dalším AI experimentem, tentokrát s aplikaci Google AI Edge Foresight, která na Macu poslouchá schůzky, přepisuje je a z poznámek naškrábaných ve spěchu skládá čisté zápisy. Zpracování probíhá přímo v počítači, takže internet nepotřebuje. Aplikace je zdarma a zatím existuje jen pro Macy s čipy Apple Silicon.
Z hesel hotový zápis
Princip trochu připomíná populární Granolu, nebo řadu jiných poznámkových aplikací sledujících online schůzky. Foresight v pozadí zaznamenává systémový zvuk i mikrofon, takže si poradí s videohovorem v libovolné aplikaci stejně jako se schůzkou na živo. Vedle přepisu nabízí prostor pro vlastní poznámky. Stačí zapsat pár hesel a aplikace je podle přepisu rozvede do srozumitelných zápisů.
Součástí je i chat, kterým se lze ptát na obsah schůzek. Funkce Live Assistance navíc podle Googlu v hovoru rozpozná otázky a odpoví na ně rovnou.
Vlastní dokumenty jako znalostní báze
Do aplikace lze nahrát dokumenty, třeba PDF, Google Docs, formáty Microsoft Office, prostý text, Markdown nebo webové záložky, a Foresight z nich postaví znalostní bázi. Podle 9to5Google se lze odkázat i na projektové složky, diagramy a kalendář a pracovat s Google Drivem.
Vyhledávání v podkladech stojí na modelu EmbeddingGemma 2, který Google představil společně s aplikací. Má 740 milionů parametrů, je otevřený pod licencí Apache 2.0 a umí hledat napříč textem, obrazem, videem i zvukem. Po kvantizaci mu na Pixelu 11 Pro stačí zhruba 567 MB operační paměti, samotnému textu kolem 191 MB. Aplikaci podle Googlu pohání ještě Gemma 4, ale který model zajišťuje přepis a který odpovědi, firma neupřesňuje.
Soukromí na slovo
Google tvrdí, že soubory, zvuk schůzek ani poznámky počítač neopouštějí. Pokud to platí, zápisy půjde zpracovat i na cestách bez signálu a citlivé schůzky nemusí skončit v cizím cloudu. Zatím je to ale jen slib firmy.
Foresight je po aplikacích Google AI Edge Gallery a Eloquent už třetí z této rodiny pro Mac. Trh s AI poznámkáři je přitom přeplněný, vlastní nástroje v poslední době představili třeba Wispr a Calendly. Podle TechCrunche navíc může jít jen o ukázku schopností modelů Gemma, zatímco spotřebitelskou verzi by Google případně postavil na Gemini a cloudových modelech. Dokud Google neřekne víc, je to hlavně výkladní skříň pro Gemmu.