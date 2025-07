Google Home v problémech! Uživatelé hlásí jednu chybu za druhou

Chytrá domácnost postavená na Google Home vykazuje zvýšené množství problémů

Množí se reakce uživatelů, podle kterých si produkty od Googlu dělají, co chtějí

Google se ke komplikacím zatím nijak nevyjádřil

Možností, jak si zařídit chytrou domácnost, je hned několik. Mezi ty nejjednodušší patří pořízení chytrého příslušenství s podporou Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, kde je instalace i ovládání poměrně jednoduché, byť často za cenu méně funkcí. Právě řešení Home od Googlu patří mezi ty nejoblíbenější, především díky jednoduchosti párování a podpoře ze strany Assistanta, u kterého se brzy chystá plnohodnotná náhrada za vylepšenou verzi s umělou inteligencí. Jak to ale nyní vypadá, není všechno zlato, co se třpytí.

Google Home nefunguje tak, jak má

Google Home určitě není řešením bez chyb, nicméně aktuálně se zdá, že fungují mnohem hůře, než by měli. Alespoň se v tomto duchu objevují reakce uživatelů na Redditu, které si stěžují například na horší fungování chytrých reproduktorů či hubů, na které se nelze spolehnout. „Teď ho sotva přiměju, aby pochopil nějaký příkaz nebo udělal něco, co předtím bez problémů dokázal. Nic nefunguje a jediné, co dostanu, je odpověď ‚Promiňte, něco se pokazilo, zkuste to později‚,“ napsal jeden z frustrovaných uživatelů na adresu svého chytrého reproduktoru.

Uživatelé hlásí různé problémy, od špatně vyslechnutých příkazů a opožděných reakcí, až po zařízení, která provádějí chybné akce, případně zcela ignorují pokyny. Každodenní úkoly, jako je zapnutí nebo vypnutí světla, přehrávání hudby v určitých místnostech nebo ranní rutina, jednoduše některým uživatelům nefungují tak, jako dříve. Znepokojující je skutečnost, že se nejedná jen o několik ojedinělých stížností. Vypadá to, že problém je mnohem širší a týká se uživatelů, kteří investovali značné prostředky do hardwaru chytré domácnosti od giganta z Mountain View.

„Když se zeptám na počasí, doposud pokaždé jsem dostal správnou odpověď. Manželka se ovšem nyní zeptá na počasí, a zařízení si samo náhodně vybere místo, pro které sdělí předpověď. Včera to bylo Eddyville v Kentucky. Dnes to vybralo Shawnee v Oklahomě. V tomto státě ani nežijeme,“ uvedl další uživatel.

Někteří uživatelé také hlásili poněkud bizarní poruchy. Jeden člověk uvedl, že kdykoli požádá své zařízení Google, aby vypnulo ventilátor, místo toho vypne všechna světla. Co se za zvýšenou poruchovostí skrývá prozatím není jasné, nicméně doufáme, že tuto situaci Google co nejrychleji vyřeší.

