Google Home bude ještě chytřejší, na pomoc mu přichází Gemini

Google chystá velké vylepšení své platformy pro chytrou domácnost

Pomůže jí v tom umělá inteligence Gemini

Vylepšení se dočkají nejen automatizace, ale třeba také integrace systémů třetích stran

Chytrá domácnost od Googlu je sice sama o sobě poměrně chytrá, nicméně gigant z Mountain View si je dobře vědom svých nedostatků. Ty by rád odstranil za pomoci své největší zbraně současnosti, umělé inteligence Gemini. Ta už uživatelům pomáhá v celé řadě oblastí a produktů od Googlu, nicméně na plnohodnotnou integraci do chytré domácnosti se stále čeká. Jak to vypadá, brzy se již konečně dočkáme.

Chytrou domácnost od Googlu vylepší Gemini

Google na své vývojářské konferenci I/O oznámil, že plánuje více zapracovat na integraci Gemini do chytré domácnosti Google Home. Jedním ze způsobů, jak by se integrace mohla projevit v praxi, je zjednodušení automatizace. Pokud například máte problém s vymýšlením automatizací pro vaši domácnost, Gemini analyzuje všechna propojená zařízení a poskytne vám relevantní návrhy. Fungovat ale bude také ve chvíli, kdy mu jen popíšete, čeho chcete dosáhnout, a samotné řešení už za vás vymyslí AI.

Kromě toho jsou k dispozici nové spouštěče automatizací, které budou nabízet sofistikovanější metody založené například na datech či povětrnostních podmínkách, takže automatizace budou moci reagovat pružněji. Dále Google přidá několik funkcí týkající se fotoaparátu. Kromě živého vysílání, přístupu k historii událostí nebo nastavení fotoaparátu si budou nyní uživatelé moci nechat s pomocí AI popisovat, co se děje před kamerou, či vyhledávat v historii záznamů.

Google také pracuje na novém widgetu Home Summary, který by měl být k dispozici na zařízeních Pixel. Díky tomuto widgetu budete moci rychle zkontrolovat svou domácnost, aniž byste museli otevírat aplikaci. Na jeho příchod si však možná budeme muset chvíli počkat, protože technologický gigant jej v současné době testuje pouze u některých vybraných uživatelů. Mezi další novinky ukrývající se v novém Home API patří kupříkladu podpora pro Yale, iRobot, Cync, Motorola Moto Tag či Tuya Smart, přičemž většiny novinek se máme dočkat v průběhu letošního roku.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.