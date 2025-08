Google Gemini nově vytváří pohádky na dobrou noc na přání. Včetně obrázků i hlasu vypravěče

Google představil funkci Storybook, která vám vytvoří personalizovanou ilustrovanou pohádku

Uživatelé mohou určit styl ilustrací nebo nahrát vlastní fotografie, podle kterých Gemini vytvoří příběh

Funkce je dostupná celosvětově na počítačích i mobilech ve více než 45 jazycích, včetně dabingu

Google vylepšil svůj AI model Gemini o novou funkci Storybook, díky které může chatbot vytvářet personalizované ilustrované pohádky na základě jednoduchého, klidně až triviálního promptu. Nová funkce vám tak vygeneruje až desetistránkový příběh, kde každá stránka obsahuje krátký text a doprovodnou ilustraci. Gemini navíc dokáže pohádku sám přečíst nahlas. A to i v češtině.

Různé styly, různé příběhy

Při tvorbě příběhu si můžete zvolit konkrétní výtvarný styl, například inspirovaný komiksem, anime, hliněnou animací, pixel artem, nebo dokonce háčkovanými postavičkami. Zajímavou možností je nahrát vlastní obrázky, například dětské kresby, fotografie z výletů či osobní vzpomínky, které Gemini použije jako inspiraci pro příběh i ilustrace.

Klidně tak můžete nechat ožít více či méně povedené kresby vašich dětí a udělat jim z toho regulérní pohádku na přání. Záměr je to ambiciózní a funkce vypadá skvěle, ale i Storybook naráží na klasické problémy generativní AI. Ilustrace sice krásně drží konzistentní styl, nicméně občas solidně ustřelí a mohou vytvořit něco, co jste rozhodně nechtěli a co byste nečekali.

V českém jazyce je navíc vypravěč příliš robotický a nezvládá tonalitu, emoce a vlastně neumí s hlasem pracovat ani trochu. V angličtině je to pak samozřejmě podstatně lepší, a tak je asi jen otázkou času, než se na podobnou úroveň odstane i čeština.

Okamžitá dostupnost

Gemini Storybook je aktuálně dostupný na desktopových i mobilních zařízeních ve všech zemích a více než 45 jazykových verzích. Tentokrát tak nemusíme čekat až se funkce dostane do EU, pohádky si můžete začít generovat sami klidně hned teď.

Google uvádí několik tipů, jak lze funkci smysluplně využít. Rodiče například mohou vytvořit příběh, který dětem jednoduše vysvětlí složité téma jako fungování sluneční soustavy, poučit je hravou formou o důležitosti vzájemné laskavosti, či přeměnit vzpomínky z rodinných výletů na dobrodružné pohádky.

Podle Googlu jde o další krok, jak umělou inteligenci prakticky zpřístupnit široké veřejnosti a zároveň umožnit osobnější a kreativnější formu interakce s digitálními technologiemi. A není pochyb o tom, že pro spoustu uživatelů budou takovéhle jednoduché pohádky dostačující, i se všemi svými potenciálními chybami.

Zamává to s pohádkovým „trhem“?

Storybook je tak jen dalším nástrojem a důkazem toho, jak se AI postupně dostává do všemožných aspektů lidské tvorby. A jistě není pochyb o tom, že bude jen otázkou času, než vzniknou celé účty na sociálních sítích a kanály na YouTube cílené na děti vytvořené jen a pouze skrze Storybook. Je to rychlé, jednoduché a potenciál pro nabrání sledovanosti tam není malý.

Jak moc to ale „ohrozí“ či rovnou vytlačí už existující pohádkové kanály třeba právě na YouTube, se teprve uvidí. Ostatně už dnes jich vzniká spousta ať už skrze čistě skrze AI, nebo v částečné spolupráci s AI – jako například český YouTube kanál Spinkací pohádky, který na tvorbu obrázků využívá Gemini, ale psaní a dabing dělají lidé (pozn. Spinkací pohádky spoluzaložil a provozuje sám autor).

Autor článku Adam Homola Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.