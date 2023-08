Google a Garmin spojí síly, umožní posílat SMS přes satelit téměř po celém světě

S příchodem stále ještě aktuální generace iPhonů se mnohem více dostala na přetřes satelitní komunikace. Ta vám může pomoci především v situacích, kdy standardní signál není k dispozici a vy nutně potřebujete komunikovat s okolním světem, například během živelných katastrof či ve velmi obtížných přírodních podmínkách. Satelitní telefony jsou sice běžně dostupné, přesto je v mnoha případech mnohem lepší mít v kapse vlastní chytrý telefon, který vám v nouzi dokáže pomoci.

Toho si je evidentně vědom také Google, který podle uživatele sociální sítě X Neïla Rahmouniho chystá integrovat do své aplikace Zprávy nouzovou satelitní komunikaci. Tu by z technické stránky měl zajišťovat Garmin, alespoň dle informací, které se nacházejí v samotné aplikaci. Díky tomuto spojení by nouzová SOS komunikace mohla fungovat prakticky na všech chytrých telefonech s Androidem a to rovnou ve více než 150 zemích světa, včetně České republiky.

Looks like Google Messages may use Garmin Response for the Satellite Emergency SOS

If true it could mean that Emergency Satellite messages would be available in 150+ countries👀https://t.co/egVqM6JaJV

(1st screen is a mockup, 2nd are the translations found in Google Messages) pic.twitter.com/Rza9BUxJwJ

— Neïl Rahmouni 🐢 (@neil_rahmouni) August 28, 2023