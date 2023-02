Xiaomi, Oppo, Nothing a další. Tyhle značky letos dostanou satelitní komunikaci od Qualcommu

Kdo nemá satelitní komunikaci, jako by nebyl

Qualcomm na MWC prozradil, kterým značkám ji v letošním roce poskytne

Hitem letošního roku v mobilním světě se zjevně stává satelitní konektivita. První ochutnávku nám dal Apple u posledních iPhonů, které umí skrze satelity posílat SOS zprávy, další výrobci chtějí touto cestou zajišťovat i běžnou obousměrnou komunikaci. Prvními vlaštovkami jsou například smartphony Motorola Defy a CAT S75, nebo satelitní klíčenka Motorola Defy Satellite Link, které na veletrhu MWC představila společnost Bullitt Group. Její řešení využívá speciální NTN čip od tchajwanského MediaTeku, pozadu ale nechce zůstat ani konkurenční Qualcomm.

Americká firma na veletrhu MWC neukázala žádné koncové zařízení, pouze přinesla nové informace k vlastní službě Snapdragon Satellite, který byl odhalen na lednovém veletrhu CES. Qualcomm v Barceloně oznámil, že jeho standardu v letošním roce využijí mobilní značky Motorola, Xiaomi, Nothing, Vivo, Oppo a Honor.

Služba Snapdragon Satellite se bude spoléhat na satelity v nízké oběžné dráze, přičemž Qualcomm slibuje nejen kontaktování poskytovatelů tísňových služeb, ale také komunikaci s přáteli a s rodinou. Zpočátku má být tento způsob komunikace vyhrazen pouze pro vlajkové smartphony, později by se měl rozšířit i do levnějších zařízení. Podporu satelitní komunikace Qualcomm plánuje nasadit do všech svých budoucích 5G modemů.

Dá se předpokládat, že využívání služby bude hrazeno předplatným, podobně jako u konkurence. Bohužel ceny zatím nejsou známé, stejně tak Qualcomm neprozradil žádné podrobnější termíny, pouze víme, že první zařízení s touto technologií by měla dorazit někdy v druhé polovině letošního roku.