Geniální novinka v iOS 26.4. Takhle zjistíte, kdo vám „krade“ internet z telefonu

- Aktualizace iOS 26.4 přidává celkem praktickou novinku, pokud často používáte Wi-Fi hotspot
- Přímo v nastavení telefonu, kde zapínáte osobní hotspot, si můžete prohlédnout seznam připojených zařízení
Pokud často používáte na iPhonu Wi-Fi hotspot pro sdílení internetu se svým notebookem, iPadem nebo přáteli, možná vám dlouho chyběla možnost zkontrolovat, kolik zařízení bylo k vašemu internetu připojeno. Apple v iOS 26.4 nicméně výrazně zjednodušil kontrolu využití osobního hotspotu, takže si nyní můžete prohlédnout kompletní seznam připojených zařízení, a to i zpětně.
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Wi-Fi hotspot v iOS 26.4
Dříve byl podrobný přehled využití hotspotu ukryt hluboko v nabídce mobilních dat, kde ho snadno přehlédli i zkušení uživatelé. Novinka v iOS 26.4 zásadně zjednodušuje přidružení spotřeby dat k jednotlivým zařízením. Tímto krokem získáváte rychlý přehled o tom, kdo, respektive jaká zařízení, využívají vaše mobilní data.
K dispozici máte přehled všech připojených zařízeních za poslední dobu, a to klidně i za poslední měsíc. Pokud máte u operátora tarif s neomezeným datovým balíčkem, historie připojených zařízení se neresetuje ani po 30 dnech. Apple přímo v nastavení telefonu upozorňuje, že v seznamu se objevují zařízení běžící na iOS 18.3 nebo novějším, macOS 15.3 nebo novějším a také androidová zařízení. Počítač s Windows najdete pod souhrnným označením „ostatní zařízení“.
Jak zkontrolovat využití dat?
Jak už zaznělo, přehled připojených zařízeních se nyní zobrazuje přímo v nastavení osobního hotspotu:
- Otevřete Nastavení na iPhonu
- Hned nahoře přejděte do sekce Osobní hotspot
- Dole vyberte položku „Využití dat“
- V seznamu najdete jednotlivé připojené produkty, kdy využívaly váš hotspot a také množství přenesených dat
Pokud byste chtěli historii připojených zařízení a statistiku přenesených dat manuálně resetovat, můžete tak učinit v Nastavení –> Mobilní síť a úplně dole najdete modře „Resetovat statistiky“. Níže v poznámce se také nachází informace, kdy byly statistiky resetovány naposledy.