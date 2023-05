Geniální aplikace pro milovníky her! Navíc od českého vývojáře

Aplikace Game Widgets umí přehledně zobrazit data vydání vašich oblíbených her

Navíc vznikla jako již několikátý projekt malého českého vývojáře Filipa Němečka

V životě hráče jsou hluchá místa, kdy není moc co hrát, ale také okamžiky, kdy takzvaně neví, do jaké hry dřív skočit. Každému zapálenému hráči by se přitom hodilo, aby měl v jedné aplikaci přehledně zobrazená data vydání svých oblíbených herních titulů. A přesně tak funguje aplikaci Game Widgets.

Widgety pro zapálené hráče

Za touto aplikací, určenou zatím pouze pro iOS, stojí český vývojář Filip Němeček. Jednoduchá aplikace nabízí stránky jednotlivých her – menších i větších počinů z PC, Xboxu i PlayStationu. Každou hru, která vás zajímá, si můžete přidat do oblíbených a vybrat si upozornění na datum vydání.

Kromě toho, že Němeček dokázal do aplikace dostat krátké synopse jednotlivých her, včetně popisu příběhu, oficiálních screenshotů a trailerů, máte k dispozici i datum vydání pro jednotlivé platformy.

Jakmile určíte, pro jakou platformu chcete obdržet upozornění na vydání titulu, objeví se vám hra také v jednom z widgetů na ploše vašeho iPhonu. Varianty jsou čtyři: dlaždice 2×2, obdélník 2×4, velký panel s několika nadcházejícími hrami a pak také veliký widget kalendáře.

Aplikace zdarma, ale…

Aplikace Game Widgets od Filipa Němečka je ve výchozím stavu zdarma, můžete lajkovat oblíbené hry a používat výše uvedené widgety. Dokonce ani reklamy v aplikaci nejsou. Omezení spočívá v tom, že si do seznamu oblíbených her můžete přidat pouze 3 tituly.

Jakmile byste chtěli dostat upozornění na vydání dalších her, budete muset upgradovat na Game Widgets Unlimited. Předplatné se platí ročně a vyjde na 99 korun včetně DPH. Nejde tedy o nijak drakonickou částku – a navíc podpoříte českého vývojáře.