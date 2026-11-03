Gemini Live bez internetu? V kódu aplikace se objevila zmínka o offline režimu

- Dva řetězce ve verzi 17.71.17 slibují hlasové konverzace s Gemini i bez internetu
- Odpovídat by v takovém případě mohl menší model Gemini Nano přímo v telefonu
- Google funkci zatím nepotvrdil a není jasné, které telefony ji dostanou
Gemini Live má dnes jednu nepříjemnou vlastnost: bez internetu neřekne ani slovo. To se může změnit, protože redakce Android Authority při rozboru nejnovější verze aplikace Google narazila na zmínky o offline režimu.
Dva řádky, žádné rozhraní
Stopa vede do verze 17.71.17 aplikace Google pro Android. Android Authority v ní našla dva textové řetězce: nadpis „Offline mode“ a podtitulek, podle kterého půjde Gemini Live používat i bez připojení k internetu. Víc toho kód neprozrazuje, takže jak přesně bude režim fungovat, je zatím ve hvězdách.
Stejné řetězce odhalil ve vlastním rozboru i japonský web Jetstream a podle nich sestavil náhled, jak by nová položka mohla vypadat. Offline režim by měl sedět v menu účtu aplikace Gemini, vedle Nastavení a dalších voleb. Napovídá tomu ostatně i interní název řetězce, ve kterém nechybí slovo „account“.
Kdo bude myslet místo cloudu
Asistent dnes spoléhá na velké modely v cloudu, které musí bleskově rozpoznat řeč, vymyslet odpověď a zase ji namluvit. Plnohodnotný Gemini by se podle autorů rozboru do telefonu nevešel, protože by spolykal příliš mnoho operační paměti i výpočetního výkonu.
Android Authority proto tipuje, že by offline režim sáhl po Gemini Nano, menším modelu běžícím přímo v zařízení, a zvládal hlavně jednodušší požadavky. Nano v Androidu funguje přes systémovou službu AICore a Google ho vývojářům nabízí právě pro funkce, které se obejdou bez připojení i bez odesílání dat na servery.
Malý model znamená kompromis. Offline Gemini Live bude nejspíš pomalejší a méně přesný než verze v cloudu, jenže zatím jde jen o odhad, Google k výkonu nic neřekl, a tak nezbývá než počkat.
Telefony, jazyky, kamera? Zatím neznámo
Z kódu se nedá vyčíst, na kterých telefonech offline režim poběží, v jakých jazycích ani co všechno zvládne. Otázkou zůstává třeba i to, jestli bez signálu půjde sdílet kameru a obrazovku, tedy funkce, které dnes ke Gemini Live patří.
Gemini Nano navíc nemá zdaleka každý telefon s Androidem. Jeho nejnovější verzi Nano 4 podle Android Authority zatím podporuje jen sedm modelů, konkrétně čtveřice Pixel 11 a skládačky Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 a Z Fold 8 Ultra. Pokud offline režim bude Nano opravdu potřebovat, majitelé levnějších telefonů si nejspíš počkají.
Google novinku oficiálně nepotvrdil a řetězce v kódu nic nezaručují, ne každá funkce nalezená při rozboru aplikace se dostane do finální verze. Jestli ji ale dotáhne do konce, Gemini Live by konečně fungoval i tam, kde je asistent nejvíc potřeba: v letadle, na horách nebo na chatě bez signálu.