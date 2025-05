Garmin představil nové hodinky Forerunner 570 a 970. Cílí na aktivní běžce

Nové modely Forerunner s označením 570 a 970 nabízí drobná, ale užitečná vylepšení

Kromě nových metrik nabídnou třeba svítilnu či měření EKG

Cena levnějšího modelu se pohybuje okolo 15 tisíc, za vyšší model si připlatíte

Americký výrobce Garmin je oblíbený nejen mezi aktivními vrcholovými sportovci, ale také u nadšených běžců či uživatelů, kteří preferují dlouhou výdrž a velmi přesné měření aktivit. Ve svém portfoliu má Garmin řadu různých modelů, od nenápadnějších hodinek, které se hodí i do společnosti, až po rekordmany co se týče výdrže, se kterými bez problémů zvládnete i ultramaraton. Pro méně náročnější uživatele a aktivní běžce je určená řada Forerunner, která se nyní dočkala dvou nových přírůstků s číselným označením 570 a 970 – co všechno nabízí?

Nové Garminy potěší aktivní běžce

Oba modely se mohou pochlubit doposud nejjasnějším AMOLED panelem, který Garmin nabízí, přičemž nechybí ani další novinky pro řadu Forerunner, jako jsou reproduktor a mikrofon, které umožňují přijímat hovory během běhu, aniž byste museli sahat po telefonu, či novou funkcí Evening Report, která doplňuje stávající funkci Morning Report.

Garmin Forerunner 570 je k dispozici ve dvou velikostech, konkrétně 42 a 47 milimetrů. V hlavní roli je opět výdrž, která má v režimu chytrých hodinek dosahovat až na 11 dní, byť oproti předchozím modelům se jedná o drobný ústupek. Čím model rozhodně zaujme jsou barevné kombinace hliníkového pouzdra, kdy kromě standardní šedé máte na výběr také modrou či fialovou. Cenou hodinky začínají na 550 dolarech (cca 15 tisíc korun).

Vybavenější model Garmin Forerunner 970 nabídne všechna vylepšení nižšího modelu, avšak s něčím navíc. Co se týče výdrže, ta má v režimu chytrých hodinek dosahovat až na 15 dní, což už je o poznání lepší hodnota, byť oproti starším modelům se stále nejedná o žádný zázrak. Zajímavou novinkou je LED svítilna, kterou disponují vyšší řady Epix Pro či Instinct a třeba při nočním běhu může přijít vhod.

Nové metriky jako je měření ekonomiky běhu, ztráta rychlosti mezi kroky či sledování nebezpečných trendů při běhání jistě pravidelní běžci ocení. Co rovněž potěší je měření EKG a prémiové materiály jako je safírové sklíčko a titanové pouzdro. Za to si ovšem Garmin nechá zaplatit – cena modelu Forerunner 970 začíná na 750 dolarech (cca 20 tisíc korun).

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.