Gadget týdne: Playdate je kapesní herní konzole, která v davu rozhodně nezapadne

Herních konzolí do kapsy není nikdy dost? Playdate je jiná písnička

Tato maličká herní krabička připomíná starého Game Boye a ovládá se kličkou

Oficiálně se vozí i do Česka, včetně daně a dopravy vás ale vyjde na 6 000 korun

Za poslední rok se s kapesními herními konzolemi doslova roztrhl pytel. Po úspěchu Nintenda Switch a Steam Decku se o pozornost perou i asijské značky Lenovo, MSI, Asus a řada dalších, menších. Kompletně odlišnou cestou se rozhodl vydat portlandský start-up Panic. A na jejich výtvor se podíváme v dnešním vydání seriálu Gadget týdne.

Hovoříme o handheldu Playdate, za kterým stojí již zmíněná společnost Panic z Portlandu v Oregonu. Ta funguje od roku 1999 a původně vyvíjela pouze aplikace a software pro Mac. Později stále coby vydavatel i za několika úspěšnými indie videohrami, jako Firewatch nebo Untitled Goose Game.

Překotný vývoj trhu nahnal Panic i do vývoje hardwaru. Jejich prvním počinem je maličká kapesní konzole Playdate, která působí mezi výše zmíněnou konkurencí jako zjevení. Je celá žlutá, velikostí se vyrovná první generaci hudebního přehrávače iPod – 76 × 74 × 9 milimetrů.

Na přední straně se nachází kromě maličkého 2,7″ černobílého LCD zobrazovače také ovládací tlačítka A a B, směrový kříž (tzv. d-pad) a tlačítko pro vypnutí nebo pro kontextové menu. Extrémně originálním prvkem je klička na boku, která také slouží pro ovládání her nebo systémového rozhraní. Kromě toho po obvodu nechybí 3,5mm audiojack, vlastní repráček a USB-C pro nabíjení.

Zábava, o nic jiného nejde

Slogan společnosti Panic to vystihuje dokonale: „Playdate jsme vyrobili čistě pro zábavu.“ Jde zkrátka o hraní, oproštěné o cokoliv, co by mohlo kazit váš zážitek. Aktuální obchod s hrami na Playdate disponuje zhruba 180 tituly – od závodních, arkádových a akčních titulů, přes simulátory, plošinovky, až po jednoduché oddechovky, které si zahrajete cestou domů po dlouhém dni v práci.

Každý z těchto herních titulů vyjde od 1 do 15 dolarů, v závislosti na velikosti a propracovanosti. Za hry ale nemusíte nutně platit. Každý zákazník totiž dostane v rámci speciální sezóny každý týden 2 zcela náhodné hry, a to celkově po dobu 12 týdnů. Hned po vybalení máte k dispozici také prvních 24 předinstalovaných her.

Konzoli pohání 168MHz procesor Cortex M7, který nabízí přesně tolik výkonu, kolik požadují dostupné pixelartové tituly; na displeji s rozlišením 400 × 240 pixelů by ani nic jiného nemělo moc smysl. Konektivitu zajišťuje 2,4GHz Wi-Fi a Bluetooth. Z hlediska paměti je k dispozici 16 GB RAM a 4GB úložiště. Žádný strach, většina her se pohybuje s velikostí na nižších jednotkách megabajtů, ty největší mají kolem 100 MB.

Hrát můžete na samotné konzoli, a to údajně až 8 hodin na jedno nabití. Ideální na dlouhou cestu vlakem nebo letadlem. Anebo můžete využít software Playdate Mirror a streamovat kabelem připojenou konzoli na váš počítač s Windows, macOS nebo Linuxem.

Cena a dostupnost

Zkraje letošního roku se začala konzolka Playdate distribuovat přes oficiální e-shop také do České republiky. To znamená, že uživatelé v Česku si mohou produkt dopřát také, ale musí zaplatit poštovné. Cena za konzoli samotnou je 199 dolarů (asi 4 500 korun). I s poštovným a daní vás tento originální handheld vyjde na 263 dolarů (6 000 korun včetně DPH).

Dodání z USA pak trvá 10–12 pracovních dní. Z hlediska příslušenství je k mání ještě pouzdro z umělé kůže za 29 dolarů (800 korun včetně DPH). Pokud si jej ale objednáte rovnou s Playdate, vyjde vás pouzdro jen na 20 dolarů, tedy asi 600 korun včetně daně.