Francie si nebere servítky, Rusko obvinila z dekády trvajících kyberútoků

Francouzská diplomacie obvinila Ruskou federaci z řady kybernetických útoků

Podle informací jejich zpravodajské služby má ruská rozvědka prsty v útocích z poslední dekády

Společně se svými spojenci stupňuje Francie tlak na ruský režim

Válka se nemusí vést jen konvenčním způsobem, tedy palnými zbraněmi, tanky či letadly. S nástupem moderních technologií se stále více rozšiřuje také hybridní způsob vedení války, který zahrnuje například práci s dezinformacemi či kybernetické útoky. Na rozdíl od konvenční války je v tomto případě těžké jednoznačně určit agresora či se efektivně proti podobným metodám bránit. V tomto smyslu vede Ruská federace válku proti Evropské unii už notnou řádku let, nicméně řada států tuto skutečnost příliš nebere v potaz. Nyní se k radikálnímu kroku odhodlala jedna z nejsilnějších zemí Evropské unie, Francie.

Francie veřejně obvinila Rusko z kybernetických útoků

V bezprecedentním projevu diplomatické agrese francouzské úřady veřejně obvinily Rusko, že po více než deset let sponzorovalo několik významných kybernetických útoků na francouzské subjekty s cílem shromažďovat zpravodajské informace a destabilizovat zemi. Tyto incidenty zahrnují vše od falešného převzetí signálu francouzského televizního vysílání Islámským státem v roce 2015, až po únik e-mailů prezidenta Emmanuela Macrona v roce 2017.

Francouzské ministerstvo zahraničí v úterý oficiálně připsalo tyto, a několik dalších kybernetických útoků skupině APT28, hackerské jednotce ruské vojenské rozvědky (GRU), známé také jako Fancy Bear, která je v Americe známá především díky úniku e-mailů Hillary Clintonové během amerických prezidentských voleb v roce 2016 a soustavným kybernetickým útokům na politické operace v USA. Aktivity APT28 ve Francii se řídily stejným scénářem: „Macronovy úniky“ byly zveřejněny den před francouzskými prezidentskými volbami v naději, že ovlivní voliče, a fingované únosy vysílání ISIS, které se uskutečnily po teroristických útocích v Bataclanu v roce 2015, měly za cíl „vyvolat ve Francii paniku“.

Podle francouzské vlády GRU od roku 2021 stupňuje své kybernetické útoky proti Francii a dalším členům Evropské unie. Jejich cílem byly nejen subjekty ve státní správě, ale také ve finančním sektoru, leteckém a obranném průmyslu, sportovní organizace spojené s olympijskými hrami v Paříži v roce 2024, think-tanky a média. Aby Francie ukázala své vlastní schopnosti kybernetické obrany, odhalila zeměpisnou polohu jedné z jednotek APT28 – což je signál, že francouzské tajné služby dokázaly vysledovat původ ruských kybernetických útoků.

Podle deníku Le Monde je to poprvé, kdy Francie veřejně připsala kybernetický útok zpravodajské službě cizí vlády. Diplomatické prostředí se v poslední době zásadně proměnilo: Vladimir Putin odmítá ukončit svou několikaletou invazi na Ukrajinu, aniž by si ponechal území, kterého se zmocnil, což je neudržitelná pozice jak pro Ukrajinu, tak pro EU, která považuje ruské územní zisky za hrozbu pro geopolitickou integritu EU. Ruské kybernetické útoky představují další hrozbu, a to jak pro jejich národní bezpečnostní aparát, tak pro integritu voleb.

Ještě před oficiálním prohlášením ministerstva francouzský prezident Macron uvedl, že společně se svými spojenci v následujících dnech bude stupňovat tlak na ruský režim. Oznámil také, že Francie a Polsko brzy podepíší „smlouvu o přátelství“, která bude zahrnovat společné úsilí v boji proti ruskému zasahování do voleb prostřednictvím kybernetických útoků a dezinformačních kampaní v obou zemích.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.