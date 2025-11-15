Fortnite míří do aplikace Xbox na PC, předplatitelé Game Passu navíc získají skvělou výhodu

- Populární Fortnite bude od 18. listopadu dostupný v aplikaci Xbox na PC, hra byla dosud dostupná přes launcher od Epicu
- Hra se také připojí do programu Xbox Play Anywhere, postup tak bude možné přenášet mezi Xboxem, PC i podporovanými handheldy
- Součástí služby Xbox Game Pass Ultimate navíc bude předplatné Epic’s Fortnite Crew, které nabízí řadu výhod
Hráči budou mít brzy další způsob, jak si zahrát střílečku Fortnite. Populární battle royale bude od 18. listopadu dostupný v aplikaci Xbox na PC. Pokud vám tedy z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje Epic Games Launcher, na němž byla hra dosud exkluzivně k dispozici, budete moci dát přednost herní aplikaci od Microsoftu.
Fortnite v aplikaci Xbox pro PC
Jeden z nejranějších titulů současnosti se také připojí k programu Xbox Play Anywhere, což v praxi znamená, že veškerý „váš postup a nákupy bude možné plynule přenášet mezi konzolemi Xbox, počítačem a podporovanými herními handheldy“, uvádí Microsoft v oficiálním prohlášení. Novinka by tak mohla přijít vhod například majitelům přenosných zařízení jako Xbox Ally či Ally X, kteří si budou chtít zahrát třeba na cestách nebo zkrátka kdekoliv, kde nebudou mít přístup ke konzoli či stolnímu PC.
Výhody pro předplatitele Game Passu
Počínaje 18. listopadem se navíc součástí předplatného Xbox Game Pass Ultimate stává předplatné Epic’s Fortnite Crew, díky němuž získáte každý měsíc jeden nový skin a 1 00o V-Bucks (tak se jmenuje virtuální měna, za kterou si můžete v herním obchodě pořídit například různé kosmetické předměty včetně oblečků či kluzáků, pozn. red.). Součástí předplatného je také přístup ke všem battle passům, jejichž prostřednictvím se můžete dostat k dalším zajímavým předmětům, využitelným v různých režimech hry.
Na začátku listopadu odstartovala druhá minisezóna šesté kapitoly, která do hry přinesla tematiku legendárního animovaného seriálu Simpsonovi. Ve hře se tak můžete prohánět po detailně zpracovaném městečku Springfield, a to v převlečení například za ďábelského Homera či neuvěřitelně svůdného Flanderse.
Peter Griffin vs 4 Homers in new Fortnite Simpsons pic.twitter.com/NTN4ySY7oZ
— Voicemod (@voicemod) November 10, 2025