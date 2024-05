Final Cut Pro nasazuje funkce umělé inteligence. Dorazí na Mac i nové iPady Pro

Aplikace Final Cut Pro pro tvůrce videí a videoobsahu dostane nové funkce

Některé AI novinky budou již toto jaro dostupné pro Mac, vylepšení se dočká i aplikace pro iPad

Apple kromě nových iPadů Pro a Air trochu sáhl i po softwaru, ačkoliv ne přímo. Oficiálně totiž představil nové verze aplikace Final Cut Pro, a to jak pro iPad, tak pro počítače Mac. Uživatelům na obou platformách by měly být k dispozici některé nové funkce spojené s umělou inteligencí. Uvedení novinek do ostré verze aplikace je v plánu ještě během jarního období.

Novinky ve Final Cut Pro

Začněme u novinek pro iPad, přece jen zde se to přímo nabízí. iPad Pro přichází se zbrusu novým čipem Apple M4, který uživatelům otevírá zcela nové možnosti ve video postprodukci. Jednou takovou novinkou je například Live Multicam.

„Live Multicam se bezdrátově připojuje přes novou aplikaci na natáčení videa Final Cut Camera, kde si uživatelé mohou zobrazit až čtyři zařízení iPhone nebo iPad a na každém z nich v reálném čase sledovat záběr z pohledu režiséra,“ uvádí Apple na svých stránkách.

Kromě toho je novinkou širší možnost sdílení externích projektů – uživatelé díky tomu mohou snadno vytvářet a otevírat projekty na externím úložném zařízení a importovat média, aniž by zabírala místo na iPadu. Potěší i kreativní zapojení nových funkcí Apple Pencil Pro, jako je převalování hrotu a stlačení pro otevření kontextového menu.

Umělá inteligence nesmí chybět

Avšak inovace z hlediska umělé inteligence v plné míře do iPadu zatím nemíří. Apple je vlastně oficiálně oznámil pouze pro Mac. Nicméně neklesejte na mysli – dává nám to totiž dobrou možnost odhadnout to, co Final Cut Pro do budoucna pro iPad přinese; možná již na červnové konferenci WWDC.

Jakých novinek se dočkají uživatelé na Macu? Například funkce Enhance Light and Color, která uživatelům umožňuje v jednom kroku upravit barvy, jejich vyvážení, kontrast a jas. Za zmínku stojí také Smooth Slo-Mo, která inteligentně generuje snímky a prolíná je mezi sebou, čímž zajišťuje vysokou kvalitu záběrů v pohybu.

Final Cut Pro je profesionální aplikace pro úpravu a střih videa, původně vyvíjená společností Macromedia, avšak vlastněná a provozovaná Applem. Pro stávající vlastníky licence či předplatitele dorazí tyto nové funkce během jara coby bezplatná aktualizace. Final Cut Pro si můžete koupit na Mac za 7 990 Kč jednorázově, popřípadě na iPad za 129 Kč měsíčně.