Film o legendárním Tetrisu je konečně dostupný. Poradíme, kde ho zhlédnout

Když se řekne nejznámější hra všech dob, patrně se vám vybaví Tetris. Tento fenomén vznikl v roce 1984 pod rukama ruského vývojáře Alexeje Pažitnova, který se při tvorbě inspiroval stolní hrou pentomino. Ze Sovětského svazu k celosvětové popularitě nicméně nevedla příliš jednoduchá cesta a bez japonského Nintenda by legendární hra patrně nikdy nedosáhla svého věhlasu. Právě o přelomové dohodě o licencování pojednává film Tetris.

K němu napsal scénář Noah Pink a natočil jej režisér Jon S. Baird. V hlavních rolích se poté objeví herci Taron Egerton, Nikita Jefremov, Toby Jones, Roger Allam nebo Ben Miles. Jak už název napovídá, film se točí okolo Henka Rogerse, který se vydává na sklonku studené války do Sovětského svazu, aby pro americké Nintendo zajistil licenci Tetrisu. Co by ani dnes nebyl jednoduchý úkol, byla v tehdejší době téměř nesplnitelná mise, která se ale, jak víme z historie, povedla.

První ohlasy na snímek jsou vesměs pozitivní, přičemž na portálu ČSFD má film aktuálně hodnocení 76 procent, na zahraničním IMDB u jeho názvu svítí hodnocení 7,2/10 a server Rotten Tomatoes jej ocenil na 81 procent, přičemž tamní fanoušci si filmu cení dokonce na 93 procent. Snímek Tetris můžete shlédnout na platformě Apple TV+ skrze aplikaci na zařízeních od Applu, chytrých televizích, herních konzolích nebo přes webový prohlížeč.