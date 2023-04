Fanoušek překvapil Tima Cooka! Do nového Apple Store přinesl 30 let starý Mac

Otevření nového Apple Store v indické Bombaji si nenechal ujít ani sám Tim Cook. Ačkoliv měl na místě možnost setkat se se zaměstnanci, politiky, umělci i vývojáři aplikací, očividně nejvíce jej překvapil jeden ze zákazníků. Místní UX designer Sajid totiž na akci dorazil se svým historickým Macintoshem SE. Cookova reakce je zaznamenána na videu a mluví za vše.

Sajid měl díky svému stroji příležitost krátce promluvit s Cookem a společně si za potlesku personálu potřásli rukou. Typický černý rolák, který měl na sobě, připomínal zakladatele značky Steva Jobse. Macintosh SE byl představen v roce už 1987 a o tři roky později jej vystřídal Macintosh Classic. Až za dalších 8 let se ke společnosti přidal Tim Cook. Nyní vykonává roli generálního ředitele, kterým se stal v roce 2011 po odchodu Jobse.

#WATCH | Apple CEO Tim Cook surprised at seeing a customer bring his old Macintosh Classic machine at the opening of India's first Apple store at Mumbai's BKC pic.twitter.com/MOY1PDk5Ug

— ANI (@ANI) April 18, 2023