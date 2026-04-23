Fanoušci soulsovek, zbystřete! Snímek Elden Ring dostal datum vydání

- Známá soulsovka Elden Ring dostane filmové zpracování
- Na produkci se už pomalu začíná pracovat
- Do kin se snímek dostane za necelé dva roky
S videoherními adaptacemi se v posledních letech roztrhl pytel. Po de facto konci éry komiksových filmů, které už přeci jen tolik netáhnou, se filmový průmysl zaměřil na kategorii, jež byla dlouhou dobu pro smích. Ostatně kdo někdy viděl nějaký snímek legendárního německého filmaře Uwe Bolla, dá mi za pravdu. Filmy podle videoher ale už dávno nejsou pro legraci a naopak se stávají kasovními trháky. Není se proto co divit, že se nejedno studio snaží využít nejednu značku, která by měla potenciál vydělat nějaký ten zlaťák.
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Elden Ring zamíří do kin už za necelé dva roky
Mezi nimi byla v minulém roce oznámena také adaptace ikonické soulsovky Elden Ring od vydavatele Bandai Namco, která konečně dostala datum příchodu do kin. Pokud se už nemůžete dočkat, máme pro vás špatnou zprávu – jen tak se totiž filmu nedočkáte. Oficiální datum, kdy snímek dorazí do kin, byl totiž stanoven na 3. březen 2028, tedy za takřka dva roky, přičemž natáčení začne už letošní jaro.
A podle všeho se máme na co těšit, neboť fantasy RPG od studia FromSoftware dostala na starosti společnost A24, která je známá svými kvalitními snímky se specifickým uměleckým stylem, a na filmu také pracuje Alex Garland, jehož práci scénáristy si můžete vychutnat v rámci filmové série 28 dní poté nebo jakožto režiséra snímků Anihilace, Občanská válka, Ex Machina či Dredd z roku 2012.
Více detailů prozatím bohužel neznáme, tedy mimo herecké obsazení: Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird a Peter Serafinowicz. Zatím není známo, jaké role si jednotliví herci rozdělí, což vyvolává jednu důležitou otázku: kdo namluví želvího papeže? Než se dostane snímek Elden Ring do kin, můžete si zajít na adaptaci herní série Super Mario galaktický film, který je aktuálně v tuzemských kinech, a již v příštím roce bychom se měli dočkat i adaptace The Legend of Zelda, která má premiéru 7. května 2027.