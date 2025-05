Fanoušci kroutí hlavou nad zvláštní kolekcí Star Wars. Vadí jim, že není kompletní a stojí dva tisíce

Star Wars: Grand Collection je nová kolekce vybraných Star Wars her, za jejímž vydáním stojí společnost Aspyr

Verze pro PlayStation nicméně obsahuje méně titulů než verze pro Nintendo Switch

Chybí oceňovaná RPG Knights of the Old Republic i akční série The Force Unleashed, přesto se kolekce prodává za 90 dolarů

Při příležitosti oslav s názvem May the Fourth, které se každoročně konají 4. května na počest Hvězdných válek, představila herní společnost Aspyr speciální kolekci starších videoher s tématikou Star Wars. Fanoušci ale příliš nadšení nejsou. Star Wars: Grand Collection totiž hráčům slibuje, že „znovu prožijí nejlepší momenty z předaleké galaxie,“ ačkoliv ve verzi pro PlayStation chybí poměrně zásadní tituly včetně oceňovaných RPG Knight of the Old Republic (KOTOR).

Fanoušky navíc odrazuje poměrně vysoká cena, kterou autoři nastavili na 90 dolarů. Za v přepočtu dva tisíce korun se tak hráči dostanou k několika stařičkým titulům včetně Jedi Academy či Republic Command, které byly v nedávné minulosti k mání o poznání levněji.

(ne)kompletní kolekce

Kolekce obsahuje následující tituly: Jedi Knight: Jedi Academy, Jedi Knight 2: Jedi Outcast, Republic Commando, Episode 1 Racer, Bounty Hunter, and Episode 1: Jedi Power Battles. Fanoušci však okamžitě začali počítat absence – kromě zmíněného KOTORu chybí třeba hra na motivy Pomsty Sithů. Epizoda 3 se přitom při příležitosti dvacetiletého výročí nedávno vrátila do kin, ze kterých si během prvního promítacího týdne odnesla neuvěřitelných 42 milionů dolarů. Součástí balíčku není ani akční pecka The Force Unleashed.

Aby se to hráčům náhodou nepletlo, tak stejnou kolekci pořídíte i na Nintendo Switch, kde ale KOTOR ani The Force Unleashed nechybí. Ostatně právě je proto je tato verze o poznání dražší – zaplatíte za ni 140 dolarů (cca 3100 korun). Také v tomto ohledu jsou fanoušci na adresu tvůrců nekompromisní. „90 dolarů… Všechny tyto hry jsem sehnal ve výprodeji za méně než deset dolarů,“ píše třeba uživatel YouTube s přezdívkou Blahhhhhh156.

