Extrémní softwarová podpora! Řada Galaxy S24 prý dorovná loňské Pixely

Dlouhé roky byla smartphonům s Androidem vytýkána krátká softwarová podpora – zatímco iPhony běžně dostávaly (a nadále dostávají) v průměru pět velkých systémových aktualizací, ve světě Androidu byly donedávna maximem dva velké updaty systému, a to pouze u vlajkových lodí. V posledních letech se ale konečně v této oblasti začaly hýbat ledy, a zdá se, že se ještě pořádně hýbat budou.

Samsung byl ve světě Androidu dlouho rekordmanem

Malé zemětřesení způsobil v roce 2020 Samsung, kdy nastupující řadě Galaxy S20 (zpětně i řadě Galaxy S10) přislíbil tři roky systémových aktualizací. O dva roky později s řadou Galaxy S22 korejský gigant přestoupil na model 4+1 (čtyři velké systémové aktualizace a pátý rok bezpečnostních záplat), díky čemuž se stal ve světě Androidu rekordmanem – dokonce za ním zaostával i Google se svými Pixely.

Konkurence tuto hozenou rukavici chytila teprve loni – na podobný model jako Samsung nejprve nastoupila značka OnePlus, posléze Xiaomi, na podzim ale všem rybník vypálil Google, který s řadou Pixel 8 nastoupil na model 7+0, tedy sedm garantovaných systémových aktualizací a bezpečnostních záplat. Nyní je opět na tahu Samsung, a zdá se, že se své příležitosti chopí už tento týden.

Samsung plánuje prodloužit podporu svých telefonů

Podle informací ze zahraničních zdrojů má Samsung v plánu společně s řadou Galaxy S24 oznámit prodloužení softwarové podpory na sedm let. V tuto chvílí nevíme, zda se bude jednat o model 7+0 jako v případě Googlu, nebo bude zkrácen přísun velkých systémových aktualizací, avšak za jakékoliv prodloužení budeme rádi – koneckonců, málokomu vydrží jeden telefon sedm let.

Samsung si pravděpodobně neschová prodloužení podpory pouze pro své vlajkové modely, ale dopřeje jej i některým telefonům ve střední třídě – především u chystaných modelů Galaxy A55 a A35. Bylo by také sympatické, kdyby Samsung podobně jako v roce 2020 prodloužil podporu i některým telefonům z loňského roku (alespoň řadě Galaxy S23 a skládačkám Galaxy Z Flip 5 a Z Fold), zatím tomu ale nic nenasvědčuje.

Umělá inteligence za peníze?

Server Android Headlines, který s informací o delší podpoře přišel, zveřejnil neméně zajímavou spekulaci o umělé inteligenci v řadě Galaxy S24. Samsung ve svých upoutávkách hlasitě propaguje funkce Galaxy AI, které do chystaných telefonů přinesou širší využití umělé inteligence, ovšem podle posledních úniků by prý tyto funkce nemusely být zdarma. Samsung údajně v uniklých marketingových materiálech uvádí, že AI funkce budou pro všechny uživatele zdarma do roku 2025, což by mohlo znamenat, že později by mohly být účtované.

V tuto chvíli nemáme k tomuto tématu žádné další podrobnosti, ve středu bychom však měli vědět vše – v tento den konečně spatří řada Galaxy S24 světlo světa.