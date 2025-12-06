Extrémní směna u Elona Muska: zaměstnanec se chlubil 36 hodinami práce v kuse

- V Sillicon Valley řada zaměstnanců rozhodně nepracuje pod svoje možnosti
- Jeden ze zaměstnanců xAI se pochlubil extrémně dlouhou pracovní směnou
- V současné době to nevypadá, že by takzvaný work life balance byl v IT tématem
V práci člověk stráví v průměru třetinu života, přičemž v současné době, která na kvalitu, rychlost a množství práce vytváří stále vyšší nároky, je stále větším tématem work-life balance. V Sillicon Valley nicméně platí trochu jiná pravidla, alespoň podle výpovědi jednoho zaměstnance firmy Elona Muska s názvem xAI. Ten se na internetu pochlubil tím, že na jeden zátah pracoval celých 36 hodin v kuse, přičemž reakce jednoho z jeho kolegů na sebe nenechala dlouho čekat.
Brutální pracovní nasazení v Muskově xAI
Celá myšlenka rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v korporátním světě je mnohem více polarizující, než by měla být. Existuje celá řada výzkumných studií a průzkumů, které naznačují, že zaměstnanci vyvážení mezi prací a soukromím nejen preferují, ale má taky na ně pozitivní dopady. Nechybí však ani miliardáři v pozici generálních ředitelů, kteří odmítají akceptovat, že jejich zaměstnanci mohou mít život i mimo kancelář.
Elon Musk například propustil zaměstnance sociální sítě X, kteří odmítli pracovat 60 hodin týdně. Elon sám tvrdí, že pravidelně pracuje 80 hodin týdně, což je více než 11 hodin denně, a to každý den. Během určité fáze údajně pracoval 120 hodin týdně, což je ohromující, pakliže je to pravda. Otázkou je, zda do své pracovní doby započítává také vypisování příspěvků na X, čímž bezesporu tráví hodně času.
Není ale překvapením, že extrémní pracovní doba je pro mnoho zaměstnanců v xAI na denním pořádku. Nedávno zaměstnanec společnosti Parsa Tajik zveřejnil příspěvek, ve kterém prozradil, že absolvoval 36hodinovou pracovní směnu, při které se dostali na hranici vyčerpání, ale zároveň je nabila energií. Je těžké si představit, jak může člověk fungovat v intelektuálně náročném prostředí bez spánku po dobu 36 hodin, ale přesně to Parsa tvrdí.
Ayush Jaiswal, bývalý vedoucí oddělení růstu ve ScaleAI, na to reagoval tvrzením, že rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je skvělý koncept, který doporučují svým konkurentům. Vzhledem k velké konkurenci, která se na poli AI vyrojila, nelze popřít, že pokrok je dosahován prostřednictvím vyčerpávajícího pracovního tempa. Jestli je to ale z hlediska samotných zaměstnanců dobře, to bude nejspíše i nadále kontroverzním tématem.