Epson Lifestudio Flex EF-72 Oak recenze: malý, roztomilý a příjemně chytrý

- Projektor od Epsonu s názvem Lifestudio Flex EF-72 Oak je příjemný společník do domácnosti
- Nabízí spoustu chytrých funkcí, včetně automatického přizpůsobení obrazu
- S cenou přesahující 30 tisíc korun ale rozhodně nebude první volbou pro každého
- Na co ale zákazníci mohou slyšet, je pětiletá záruka přímo od Epsonu
Projektory se stále častěji stávají vyhledávanou alternativou ke klasickým televizorům. Není se co divit vzhledem k tomu, že se projektory stále zlepšují ve svých zobrazovacích schopnostech a v řadě případů jsou praktičtější než velká televize. Pokud navíc potřebujete s obrazem manipulovat, ať už mezi místnostmi, nebo třeba mezi domácnostmi, pak je projektor bezesporu lepší volbou. Epson Lifestudio Flex EF-72 Oak je už na první pohled zajímavým kouskem nejen po designové stránce, ale také z hlediska výbavy a funkcí – dokáže v praxi zastoupit televizi či monitor?
Design a zpracování9.5/10
Kvalita obrazu8.8/10
Chytré funkce9.2/10
Konektivita7.5/10
Kvalita zvuku8.6/10
Klady
- příjemný a nevtíravý design
- kvalitní obraz a zvuk od Bose
- automatické přizpůsobení obrazu
- integrovaná platforma Google TV
- možnost využití jako Bluetooth reproduktoru
Zápory
- vysoká cena
- slabá konektorová výbava
- jen průměrné dálkové ovládání
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Už na první dobrou je na Epsonu Lifestudio Flex EF-72 Oak vidět, že vzhled bude jeho předností. Kombinace vrchní plochy z dubového dřeva, decentní šedé látky a hliníkového stojanu zkrátka křičí do světa, že se nejedná o žádný levný plasťák. Zároveň jde o projektor, za který se rozhodně nebudete stydět, a dokonce si troufám tvrdit, že se s ním budete i návštěvám chlubit. Minimalistický design je zkrátka in, a pokud nakupujete často v IKEA či jste obecně fanoušci skandinávského designu, tohle je něco přesně pro vás.
Stojan, na kterém je projektor od Epsonu postavený, není jen pro parádu. Umožňuje totiž projektor naklánět horizontálně o 180° a o 90° vertikálně, což velmi usnadňuje namíření vysílaného obrazu na zeď či plátno. Pokud byste dokonce chtěli promítat obraz na strop, třeba v ložnici, ani to není s EF-72 žádný problém. Atmosféru dotváří také ambientní podsvícení měnící barvy, byť pro mě jakožto odpůrce RGB světýlek a podobných vychytávek se o až tak velkou výhodu nejednalo. Naštěstí reaguje na dotyk a lze také vypnout.
Tím hlavním tahákem je ale samotná projekce prostřednictvím technologie RGB-LED 3LCD. Ta je v rozlišení 4K, tedy 3 840 × 2 160 pixelů, čehož je dosaženo pomocí technologie pixel shifting: projektor zobrazuje několik po sobě jdoucích a mírně posunutých snímků v rozlišení 1080p tak rychle, že je lidské oko vnímá jako jeden jediný detailní obraz v rozlišení 4K. Další parametry ovlivňující obraz jsou poměr stran 16:9, obnovovací frekvence 240 Hz, svítivost 1 000 ANSI lm či 800 ISO lm (v zatemněných prostorech až 2000 lm), životnost 20 000 hodin, HDR10 a hlučnost při chodu příznivých 28 dB. Pokud nebudete mít projektor hned u hlavy, nebude vás jeho chod rušit. K dispozici jsou mu také reproduktory vyladěné společností Bose, což je poměrně zajímavý příslib toho, co můžete čekat od zvukového podání.
Na automatické přizpůsobení obrazu se zvyká snadno
Nejprve se ale chci věnovat obrazu. Ten je poměrně ostrý a má dobré barevné podání, nicméně ohledně svítivosti neočekávejte žádné zázraky. Za prosluněného dne je sice obraz na bílé stěně sledovatelný, ale nedá se ani vzdáleně srovnat s průměrnou televizí. V noci či v zatemněné místnosti je to pochopitelně o poznání lepší, avšak kvalita bude závislá na tom, kam budete obraz promítat. Já měl k dispozici pouze bílou zeď, přičemž vetší problémy jsem nepozoroval. Minimální projekční vzdálenost je 0,8 metrů, ta maximální pak 4 metry. Úhlopříčka se díky tomu může pohybovat mezi 30″ až 150″, takže zastane jak malé, tak velké panely.
Co ale musím vypíchnout a velmi pochválit, je automatické přizpůsobení obrazu úhlu promítání. V praxi se při posunu projektoru obraz automaticky přizpůsobí a zaostří tak, aby vypadal možná co nejlépe. Není tak problém promítat obraz na zeď či plátno z úhlu a i při rychlém přesunu projekce na strop se obraz velmi rychle přizpůsobí. I když na zmíněném stropě měl projektor rezervy, jedná se o funkci, kterou by podle mě měly mít všechny projektory povinně – nemuset při každé změně ladit ostření je více než příjemné.
Zvukové podání sice nese punc Bose, nicméně v praxi příliš velká očekávání od 10W soustavy raději nemějte. Ne že by zvuk nebyl kvalitní, právě naopak – basy jsou vcelku hutné, výšky nejsou přepálené a středy jsou příjemně čisté. Pokud byste si ale mysleli, že zvukový systém Epsonu EF-72 nahradí domácí kino či základní soundbary, máme pro vás špatnou zprávu.
Zajímavou možností je využít projektor jakožto Bluetooth reproduktor, což rozšiřuje jeho možnosti a využitelnost i na případy, kdy nechcete nutně promítat obraz na zeď. V režimu reproduktoru podává solidní výkon a strčí do kapsy většinu přenosných repráčků, ostatně aby taky ne vzhledem ke své ceně.
Google TV kompenzuje slabší portovou výbavu
Příjemným benefitem je přítomnost operačního systému Google TV, díky čemuž nejste závislí na vstupním zdroji obrazu. Z portové výbavy totiž Epson nabídne jen 3,5mm audio konektor, jedno HDMI s podporou ARC a USB 2.0 – to není zrovna široká paleta. Napájení probíhá prostřednictvím dedikovaného konektoru, pro dobíjení dalších zařízení a také samotného projektoru je ale na těle i USB-C s funkcí Power Delivery.
Možnost spouštět přímo z projektoru filmy na Netflixu či videa z YouTube je tak velmi vítanou záležitostí. Dálkový ovladač je u Epsonu EF-72 spíše základní, využít ale můžete třeba rychlé zkratky, diktování nebo praktické ovládání jasu. Mírným zklamáním je jen lacině působící plastové tělo a napájení prostřednictvím tužkových baterií, tady bych přeci jen uvítal integrovanou baterii dobíjenou prostřednictvím USB-C.
Závěrečné hodnocení
Projektor Epson Lifestudio Flex EF-72 Oak je bezesporu zajímavou variantou, pokud chcete do své domácnosti chytrý projektor namísto druhé televize. Primární televizor v obýváku vám nejspíše nenahradí, pakliže tedy nepatříte mezi majetné, ale nenáročné uživatele, avšak místo druhého televizoru do ložnice, dílny nebo na chatu poslouží na jedničku s hvězdičkou. Možnost pracovat také jako Bluetooth reproduktor rozšiřuje jeho možnosti, stejně jako integrovaný operační systém Google TV, díky čemuž není projektor závislý na vstupním zdroji a může fungovat víceméně autonomně. A díky svým rozměrům se rovněž pohodlně přenáší.
Obraz ve 4K rozlišení je i přes pixel shifting velice kvalitní, stejně jako zvukové podání reproduktorů Bose. Automatické přizpůsobení zobrazení a ostření je poté vychytávka, která by měla být standardem napříč celým odvětvím. Vzhledem ke slabší portové výbavě ale nepočítejte s nasazením ve firemním prostředí nebo kdekoli, kde od projektoru očekáváte dlouhé hodiny plného pracovního nasazení. Jedná se spíše o domácí projektor a nikterak se tím netají.
Jestli jsem projektor až doposud víceméně chválil, když narazím na cenu, už to taková sláva nebude. Cena 30 590 korun není nejmenší a rozhodně se nejedná o projektor „do každé rodiny“. Pokud ale pro vás finance nejsou problém a využijete přednosti Epson Lifestudio Flex EF-72 Oak na maximum, pak jeho pořízení rozhodně stojí za zvážení, mimo jiné také díky prodloužené 5leté záruce přímo od Epsonu.
Řada Lifestudio od Epsonu nabízí i levnější projektory. Doporučit můžeme nedávno testovaný projektor Pop EF-61W, jehož cena se standardně pohybuje okolo 16 tisíc Kč, nicméně čas od času se objeví v akci o téměř dva tisíce korun levněji.