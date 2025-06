Epic rozdává unikátní střílečku Deathloop, na Steamu je zdarma Borderlands 2

Epic Games Store odtajnil poslední dvě hry zdarma v rámci svého velkého výprodeje

Až do 12. června si můžete bezplatně aktivovat střílečku Deathloop a 2D dobrodružství Ogu and the Secret Forest

Speciální výprodejová akce sice končí, ale v rozdávání her bude Epic pokračovat i nadále

Zajímavou nabídku najdete i na Steamu – do 19. června si můžete zdarma aktivovat střílečku Borderlands 2

Do konce velkého výprodeje na Epic Games Storu zbývá už jen poslední týden, během něhož si navíc můžete do svých virtuálních knihovniček přidat dvě hry zcela zdarma. Až do 12. června je k dispozici unikátní střílečka Deathloop od francouzského studia Arkane a dvojrozměrná dobrodružná hra Ogu and the Secret Forest – ta je navíc k dispozici nejen na PC, ale také iOS a Android v mobilní verzi obchodu.

Výprodej série Borderlands

Epic bude s rozdáváním her pochopitelně pokračovat i po skončení speciální výprodejové akce a od příštího čtvrtka tak bude k mání humorný simulátor fungování nemocnice Two Point Hospital. Aby toho nebylo málo, tak na konkurenčním Steamu odstartoval výprodej série Borderlands, v rámci něhož si můžete bezplatně aktivovat druhý díl této zběsilé série, nabídka platí až do 19. června. Ostatní díly série navíc pořídíte ve velké slevě – tak například Borderlands 3 je k mání jen za 3 eura.

Deathloop

Od recenzentů si střílečka Deathloop vysloužila vysoké známky (91 % v souhrnném hodnocení na serveru OpenCritic, pozn. red.) zejména za unikátní přístup k hratelnosti, která po hráčích požaduje nejen přesnou mušku, ale také schopnost improvizovat a analyzovat prostředí.

Hlavní postavou je zabiják Colt Vahn, uvězněný v časové smyčce na ostrově Blackreef, kterou lze narušit pouze zabitím osmi cílů do půlnoci daného dne. Kromě obyvatel ostrova se mu v tom snaží zabránit neúnavná Julianna, která se naopak snaží smyčku ochránit. Hra nabízí speciální online režim, který vám umožní v kůži Julianny vstoupit do hry cizího hráče. Tuto možnost můžete samozřejmě vypnout, v takovém případě Coltovu soupeřku ovládá umělá inteligence.

Ogu and the Secret Forest

Druhou hrou zdarma na Epicu je dvojrozměrná adventura Ogu and the Secret Forest, která na první pohled zaujme ručně kreslenými postavami a různými typy hádanek.

