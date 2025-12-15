Epic myslí i na mobilní hráče. Parádní plošinovka Dead Cells je teď úplně zadarmo

- Epic Games Store aktuálně nabízí zdarma ke stažení mobilní verzi parádní plošinovky Dead Cells
- Jedná se o akční plošinovku, který chytře kombinuje tradiční soubojový systém s roguelike prvky
- Nabídka platí pouze do 18. prosince, s aktivací tedy příliš neotálejte
Společnost Epic Games spustila loni v EU vlastní mobilní obchod pro iPhone, iPad i Android a podobně jako na PC zavedla oblíbený program týdenních herních dárků. Aktuálně si mobilní hráči mohou bezplatně stáhnout jednu z nejoceňovanějších nezávislých akčních her posledních let – plošinovku Dead Cells. Nabídka platí do 18. prosince.
Plošinovka Dead Cell úplně zdarma
Dead Cells je akční plošinovka od nezávislého francouzského studia Motion Twin, která kombinuje prvky tradičního soubojového systému v 2D prostředí s roguelike designem. Hráči postupně prozkoumávají procedurálně generovaný hrad, přičemž se s každým průchodem mění prostředí, rozmístění nepřátel i odměny.
Parádní soubojový systém i podmanivý soundtrack
Hra je známá pro svůj reaktivní soubojový systém, rozvětvené úrovně, které se odemykají postupem času, či chytře navrženého postupu hrou, v jejímž průběhu získáváte různé předměty, které zvyšují vaši šance na přežití. Hráči si rovněž pochvalovali pixelovou grafiku a dynamický soundtrack, do kterého se můžete zaposlouchat v přiloženém videu. Hra po vydání navíc obdržela několik aktualizací s novým obsahem.
Společnost Epic už dříve oznámila, že hráči si v jejím obchodě aktivovali stovky milionů bezplatných her. Obchod Epic Games Store pro iOS je v současné době k dispozici pouze v Evropské unii. Do mobilního operačního systému od Applu totiž jinde po světě stále nemohou vstoupit obchody s aplikacemi a distribuční metody třetích stran.