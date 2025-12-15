TOPlist

Epic myslí i na mobilní hráče. Parádní plošinovka Dead Cells je teď úplně zadarmo

Marek Bartík
Marek Bartík 15. 12. 8:00
0
Hra Dead Cells
  • Epic Games Store aktuálně nabízí zdarma ke stažení mobilní verzi parádní plošinovky Dead Cells
  • Jedná se o akční plošinovku, který chytře kombinuje tradiční soubojový systém s roguelike prvky
  • Nabídka platí pouze do 18. prosince, s aktivací tedy příliš neotálejte

Společnost Epic Games spustila loni v EU vlastní mobilní obchod pro iPhone, iPad i Android a podobně jako na PC zavedla oblíbený program týdenních herních dárků. Aktuálně si mobilní hráči mohou bezplatně stáhnout jednu z nejoceňovanějších nezávislých akčních her posledních let – plošinovku Dead Cells. Nabídka platí do 18. prosince.

Plošinovka Dead Cell úplně zdarma

Dead Cells je akční plošinovka od nezávislého francouzského studia Motion Twin, která kombinuje prvky tradičního soubojového systému v 2D prostředí s roguelike designem. Hráči postupně prozkoumávají procedurálně generovaný hrad, přičemž se s každým průchodem mění prostředí, rozmístění nepřátel i odměny.

Parádní soubojový systém i podmanivý soundtrack

Hra je známá pro svůj reaktivní soubojový systém, rozvětvené úrovně, které se odemykají postupem času, či chytře navrženého postupu hrou, v jejímž průběhu získáváte různé předměty, které zvyšují vaši šance na přežití. Hráči si rovněž pochvalovali pixelovou grafiku a dynamický soundtrack, do kterého se můžete zaposlouchat v přiloženém videu. Hra po vydání navíc obdržela několik aktualizací s novým obsahem.

Společnost Epic už dříve oznámila, že hráči si v jejím obchodě aktivovali stovky milionů bezplatných her. Obchod Epic Games Store pro iOS je v současné době k dispozici pouze v Evropské unii. Do mobilního operačního systému od Applu totiž jinde po světě stále nemohou vstoupit obchody s aplikacemi a distribuční metody třetích stran.

 

 

 

 

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Oppo Find X9 Pro na oficiálním tiskovém snímku
Známe českou cenu Oppo Find X9 Pro: nejrychlejší ušetří neskutečných 7 tisíc korun!
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 0:01
0
Withings BeamO
Druhá várka tipů na vánoční dárky: pět užitečných gadgetů, které stojí za to
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:30
0
Chytrý telefon Samsung Galaxy S25
Vše od Samsungu je v brutální slevě. Trhákem je Galaxy S25 jen za 15 tisíc!
PR článek
PR článek PR článek včera 18:00
Hlavní hrdina z Red Dead Redemption 2
Megahit od Rockstaru zdarma! Na internet unikl seznam her, které o Vánocích rozdá Epic Store
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 13:20
1

Kapitoly článku