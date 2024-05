Elon Musk získal investici 6 miliard dolarů. Chce s nimi porazit ChatGPT

xAI získalo investici ve výši 6 miliard dolarů

Chatbota Grok, zatím pouze integrovaného do sítě X, čeká další vývoj

Hlavní konkurenti Groka, v podobě ChatGPT, Gemini a Claude, jsou na tom ale finančně lépe a ještě mají náskok

Startup umělé inteligence Elona Muska, xAI, oznámil získání 6 miliard dolarů na urychlení svého vývoje.

Šestimiliardová konkurence OpenAI?

Společnost xAI, jejíž hodnota se odhaduje na 18 miliard dolarů (pro srovnání: OpenAI se s valuací pohybuje někde těsně pod hranicí 100 miliard), plánuje využít financování k uvedení svých prvních produktů na trh, vybudování pokročilé infrastruktury a posílení výzkumu a vývoje budoucích technologií.

xAI, kterou Musk založil loni v létě, již uvedla na trh chatbota Grok. Ten se tváří jako provokativnější alternativa k ChatGPT, jenže ve skutečnosti jeho kvalit a robustních možností nedostahuje, obzvlášť ne teď, krátce po spuštění ChatGPT 4o. V současné době je Grok navíc k dispozici jen výhradně předplatitelům X Premium (dříve Twitter Blue).

Spousta peněz, málo čipů

Do posledního kola financování přispěli významní investoři, včetně společností Andreessen Horowitz, Sequoia Capital a saúdskoarabského prince Al Valída bin Talála. Navazuje tak na předchozí oznámení Komisi pro cenné papíry a burzy, které naznačovalo, že cílem xAI je získat až 1 miliardu dolarů v kapitálových investicích.

Pro xAI je poměrně velkou výzvou vysoká cena specializovaného hardwaru pro umělou inteligenci, nemluvě o tom, že se takový hardware zrovna neválí po skladech a ve velkém ho skupují všichni kdo mají o vývoj AI zájem, třeba i včetně Mety. Cena grafických karet Blackwell B200 od Nvidie se totiž pohybuje mezi 30 000 a 40 000 USD za kus.

Podle posledních zpráv potřebuje xAI 100 000 současných čipů H100 od společnosti Nvidia, aby mohla vyvinout superpočítač pro modernizovanou verzi Groka, jejíž spuštění je plánováno na podzim příštího roku. Co přesně bude nový Grok umět se zatím do detailů neví, nicméně jde vidět, jak Muskovi i některým dalším ten vlak pomalu ujíždí – OpenAI už oznámila, že nedávno začala trénovat ChatGPT 5 a to je její aktuální 4o v drtivé většině věcí jasný lídr trhu. Jestli tak budoucí verze Groka vůbec alespoň dorovná 4o, nebo bude dokonce schopný konkurovat pětce, se samozřejmě teprve uvidí.

Není to málo?

Konkurence v odvětví umělé inteligence je brutální, neboť do AI investují neskutečné peníze a energii ti největší hráči na trhu, včetně Googlu, Amazonu, Microsoftu, Mety a taky Applu, na jehož vlnu AI produktů se čeká. Jak v konkurenci takových těžkých vah, které navíc ještě vlastní hardware či populární platformy a telefony uspěje Grok, nebo vlastně kdokoliv jiný, je otázkou, o které by se dalo pochybovat.

Jediná „distribuční“ výhoda Groku je totiž jen a pouze síť X (dříve Twitter), kam už je ostatně integrován. Bude ale sebelepší Grok integrovaný do X stačit, když se většina uživatelů upíná k ChatGPT, případně Gemini? Nemluvě o výrazně větších investicích a příjmech OpenAI, nebo zdánlivě bezedných příjmech Googlu z reklamy. Musk tak chtě nechtě tahá za kratší konec provazu a může jen překvapit.