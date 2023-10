Elitní ovladač od Xboxu chce nahradit klávesnici. Pomůže mu v tom nová funkce

Xbox Elite Series 2 vyšel vstříc PC hráčům

S novou aktualizací přibyla možnost mapování kláves z klávesnice

Odvěký souboj mezi konzolemi a PC by se dal z určitého pohledu shrnout jako preference gamepadu či klávesnice a myši. Ačkoli tyto periferie již dávno nejsou exkluzivní pro jednu či druhou stranu, stále se najde řada hráčů, která přísahá na jedno nebo druhé. Microsoft se rozhodl udělat za tímto sporem definitivní tečku a svůj ovladač Xbox Elite Series 2 vylepšil o funkci, která do značné míry zvládne nahradit klávesnici.

Gamepad je klávesnici blíže než kdy předtím

V rámci poslední aktualizace přibyla možnost mapovat na tlačítka ovladače různé klávesy z klávesnice. To by mělo značně usnadnit ovládání některých her, které nabízejí jen omezenou podporu ovladače či využívají celou řadu různých kláves a klávesových zkratek, typicky například strategie. Omezeni nejste jen na písmena a znaky, ale nastavit si na jednotlivá tlačítka a triggery můžete také Ctrl, Shift, Alt nebo Win. Zajímavou vychytávkou je také možnost mapovat celé sekvence na jedno tlačítko – kupříkladu Ctrl + Shift + C zvládnete pouhým jedním stiskem.

Kromě novinky v podobě mapování kláves přidal Mixrosoft také možnost nahrávat záznamy her z Xboxu do Clipchampu, který slouží k jednoduché editaci videa. Díky tomu by neměl být problém zaznamenat krátký úsek, rychle jej například zkrátit a následně vypustit na sociální sítě. Pokud preferujete soukromí a neradi sdílíte anonymně své údaje s korporacemi, Microsoft vás potěší možností odhlásit se z odesílání diagnostických dat, které se nyní vztahuje na celý váš účet a nikoli na konkrétní zařízení.

Xbox Elite Series 2 patří mezi nejlepší bezdrátové ovladače na trhu. Kromě řady pokročilých funkcí nabídne také možnost měnit analogové páčky a směrový kříž, nastavit si tuhost triggerů či připojit na zadní stranu dvojici pádel a tím získat další možnosti ovládání. Pokročilé funkce a jedno z nejergonomičtějších řešení na trhu nicméně není zadarmo: bezdrátový ovladač Xbox Elite Series 2 je k dostání za malobochodní cenu 4 550 Kč, což rozhodně není málo.