Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone recenze: skvělý robot, který udělá maximum práce za vás

- Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone patří bez debat mezi nejlepší robotické vysavače na trhu
- Nabízí vysoký sací výkon, precizní mopování a automatizovanou dokovací stanici
- Cena ale odpovídá prémiovému zaměření – 28 990 Kč v rámci Black Friday, od prosince pak 37 tisíc
Čínské značky naprosto dominují celosvětovému trhu s robotickými vysavači. Podle dat agentury IDC se v prvním čtvrtletí letošního roku nejlépe prodávaly roboty značky Roborock (19,3% podíl na trhu), Ecovacs (13,6% podíl), Dreame (11,3% podíl) a Xiaomi (9,9 %), americký iRobot je až na pátém místě s podílem 9,3 %. Na zástupce prodejní dvojky – čínské firmy Ecovacs – se dnes podíváme. A to hned na vrcholný, prémiový model Deebot X11 OmniCyclone.
Výrobce nabízí robota Deebot X11 OmniCyclone přímo na svém e-shopu, kde je k dispozici s velkou slevou zhruba do konce měsíce. Na trh vstoupil s cenovkou necelých 37 tisíc korun, jde tedy o skutečně prémiové zařízení. V akci jej můžete pořídit za 28 990 korun včetně DPH. Ještě se sluší doplnit, že originální čistící prostředky pro tohoto robota vyjdou na 990 Kč (litrové balení).
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Design a zpracování
K velké kreativitě v designu robotických vysavačů není úplně prostor – klíčová je v tomto segmentu účelnost. Deebot X11 je tedy klasický velký kotouč na kolečkách. Co je důležité, nemá žádný hrb, vystupující sonar nebo kamerku, která by vyčnívala nad povrch horní části. Takže se nemusíte bát, že se robot poškodí, když někam zajede.
Určitě byste ale měli znát rozměry, protože ty mohou do značné míry limitovat využití v domácnosti. Deebot X11 je bezesporu jedním z největších robotů v portfoliu Ecovacs: na délku měří 35,3 centimetru, na šířku 35,1 centimetru (takže má de facto perfektní kruhový půdorys) a na výšku měří i s kolečky 9,8 centimetru. Pokud tedy máte gauč nebo postel příliš nízko, vysavač může mít s těmito překážkami problém.
Senzory jsou umístěny z boku a především v přední části, kde je i LED dioda pro přisvícení a plnohodnotná kamerka, která umí do mobilní aplikace přenášet obraz i zvuk, a to oboustranně. Ecovacs tomu říká Home Keeper, na dálku totiž lze robota ovládat a zkontrolovat třeba domácí mazlíčky. Kamerka pracuje s rozlišením 960p, což pro nouzové případy bohatě postačí.
Horní kryt lze snadno vycvaknout, drží pouze pomocí magnetu. Zde ale najdete jenom vyměnitelný/omyvatelný filtr a také tlačítko pro párování či hardwarový vypínač. Na spodní části pak najdete dvojici pogumovaných koleček, vyjímatelný kartáč a látkový váleček pro mopování. Kolečka se umí vysunout pro potřeby prahů s výškou až 4 centimetry. V tomto ohledu patří nový Deebot X11 k nejlepším na trhu.
Protože jde o prémiový vysavač, náleží k němu také celkem velká stanice, která dělá skoro vše za vás. Vysavač si z ní bere vodu, vypouští a ždíme do ní špinavou vodu z mopu, odkládá sem prach a nepořádek, který vyluxuje a samozřejmě se nabíjí. Vám stačí, že čas od času doplníte čistou vodu, vylijete špinavou vodu a vyprázdníte zásobník na prach. Každopádně ale musíte počítat s tím, že zabere nemálo prostoru v místnosti, stanice má totiž rozměry 38 × 49 × 46 centimetrů.
Parametry a funkce
Co se týká technických parametrů – sací výkon je 19 500 Pascalů, v mobilní aplikaci si můžete zvolit jeden ze čtyř sacích režimů dle intenzity. Kapacita baterie je 6 400 mAh a nepřetržitě zvládá vysavač uklízet až 250 minut, přičemž se postupně vrací do stanice vyždímat mop, vyprázdnit prach a při této příležitosti se trochu dobije. Hlučnost je okolo 63 dB, nicméně mnohem hlasitější než při samotném úklidu je robot při údržbě po a během úklidu.
Pokud jde o samotnou stanici, v ní je několik nádobek. Prachová má objem 1,6 litru (ta přímo v luxu má standardních 220 ml) mnohem častěji však budete obsluhovat nádrže na vodu. Ta na čistou má kapacitu 3,2 litru, ta na špinavou 2,7 litru. Oboje doporučuji zkontrolovat ještě před zapnutím mopování. Dávkování vody si můžete upravovat v aplikaci, nicméně během první prohlídky bytu si robot sám určí, kolik vody pro úklid použije dle materiálu vaší podlahy. Například mou plovoučku Deebot zaléval až moc, takže jsem mu přístup k vodě dodatečně snížil.
O orientaci v prostoru se stará LiDAR ve spolupráci s již zmíněnou kamerou, nevadí mu tma ani světlo, pro případ nouze si posvítí. Problém není ani rozpoznávání koberců a jejich hloubkové čištění, nicméně třeba s malou předložkou v koupelně měl vysavač problém a v 6 z 10 případů se do ní zamotal. K dispozici jsou také stavová hlášení skrze integrovaný reproduktor, nicméně čeština podporovaná není.
Mobilní aplikace
Aplikace češtinu podporuje, slovenštinu také. Je velice přehledná, dobře kombinuje piktogramy s textem, i když občas narazíte na nesrozumitelné překlady. Po prvním přihlášení a spárování vás aplikace vyzve, abyste doplnili všechny nádržky stanice a pak se robot vyšle na průzkum vaší domácnosti. Po zhruba 1–2 hodinách (dle rozlohy bytu) vytvoří velmi věrný půdorys vašeho bytu. Do mapy v aplikaci pak můžete přidávat překážky, zakázané zóny, případně regulovat úklid pro každou místnost.
Z aplikace můžete vysavač „manuálně“ vyslat do práce a nastavit mu jasná pravidla, následně jej ovládat přes hlasové povely asistenta Yiko (znovu bez podpory češtiny), případně se poradit s umělou inteligence Agent Hosting, která naplánuje denní program vysavače pro co nejčistší domácnost. Ecovacs spolupracuje také s platformou Matter, takže jej můžete připojit do Google Home, Apple Home nebo třeba Home Assistanta.
Úklid domácnosti
Nejprve teorie – vysavač pracuje ve třech hlavních režimech: pouze vysává, vysává a mopuje najednou, případně nejprve vysaje celý byt a pak jej i vytře. Sací výkon lze regulovat ve čtyřech úrovních intenzity, také voda pro mopování lze regulovat ve čtyřech úrovních. Nakonec můžete nastavit intenzitu celkového úklidu – normální, vysoká nebo efektivní (eco) – a nakonec určíte, zdali má robot udělat jeden průchod, či rovnou dva.
Samotný průběh úklidu je pak prostý. Deebot začne vždy v místnosti nejdál od stanice, leč i to lze manuálně upravit. Kvalitě úklidu není moc co vytknout – Deebot X11 OmniCyclone vysává kvalitně, poradí si i s prachem u lišt, pokud je doma máte. Orientace v prostoru je na jedničku, nenarazí ani do prázdných plechovek v kuchyni na zemi, objede bačkory i psa. Párkrát se ale zamotal do rozvětvených šlahounů mojí monstery, to je ale velmi specifický problém, uznávám.
Také mopování je na výborné úrovni, zejména pokud vychytáte množství vody. Zde jen malé upozornění – přestože jde o jeden z nejdražších robotických vysavačů na trhu, zašlou špínu vyčistit neumí. Pokud chcete vidět kvalitu robotického mopu, doporučuji před prvním zapnutím podlahu ručně vytřít klasickým mopem a čistícím prostředkem, a následně nechat robota udržovat konstatní čistotu. Mně osobně se v bytě s rozlohou kolem 50 m² osvědčilo nechat Deebota jednou týdne mopovat a dvakrát týdne luxovat.
Takto velký byt zvládne robot vysát se standardním nastavením za 48 minut, pokud chcete zároveň i vytírat, zabere to zhruba 2 hodiny. Během procesu mopování se robot několikrát (klidně i 5×) vrátí zpět ke stanici, aby vyždímal špinavý mop. To doprovází celkem hlasitý zvukový projev, mnohem hlasitější než samotné uklízení.
Závěrečné hodnocení
Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone je špičkový robotický vysavač, který míří na skutečně náročné uživatele vyžadující maximální komfort a co nejméně starostí s údržbou domácnosti. Vysoký sací výkon, spolehlivá orientace v prostoru a nadstandardně účinné mopování z něj dělají zařízení, které si poradí i s detailním úklidem. Automatizovaná stanice pak výrazně snižuje množství ruční práce a činí z X11 vysavač téměř bezobslužné kategorie.
Jisté kompromisy tu ale jsou. Patří mezi ně výrazně robustní dokovací stanice, absence českého hlasového asistenta (což platí i u dalších čínských značek) nebo drobné nejasnosti v překladech mobilní aplikace. Cena okolo 30 tisíc korun také jasně ukazuje, že jde o produkt určený spíše do domácností, které si prémiové řešení mohou dovolit. Na druhou stranu, za tuto částku dostanete jak vysokou kvalitu úklidu, tak i komfort používání, který řada levnějších modelů jednoduše nenabízí.
Pokud hledáte skutečně nekompromisní robotický vysavač a očekáváte od něj dlouhodobě spolehlivý výkon, Deebot X11 OmniCyclone vás nezklame. V praxi kombinuje precizní výsledky s chytrou automatizací a dokáže udržovat domácnost v čistotě prakticky bez vašeho zásahu. Pro náročné uživatele jde o velmi dobrou volbu.
Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone
Design a zpracování9.9/10
Kvalita vysávání10.0/10
Kvalita mopování9.5/10
Čištění a údržba9.5/10
Mobilní aplikace8.9/10
Klady
- velice kvalitní zpracování
- vysoký sací výkon, skvělé mopování
- automatizovaná stanice
- funkce kamery Home Keeper
Zápory
- rozměry stanice
- aplikace potřebuje lepší překlady
- vyšší cena
- hlas robota není v češtině