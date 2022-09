Dynamic Island na iPhonu 14 Pro je extrémně nevyužitý. Podívejte, co vše by mohl umět

Apple představil iPhone 14 Pro s jedním z nejvýraznějších prvků na smartphonu – chytrým výřezem ve tvaru pilulky jménem Dynamic Island. V jádru jde vlastně o dva menší „průstřely“, které se umí softwarově spojit a zobrazovat okolo sebe rozličné animace. Výrobce na tiskové konferenci demonstroval například možnost v okolí promítnout odpočet minutky nebo hudební přehrávač. Jak ale ukazuje Parker Ortolani, funkcí by mohl mít Dynamic Island mnohem víc.

Thread: Here are some other things that the Dynamic Island should be doing… like notifications, Siri, and more… pic.twitter.com/BQRdRXCVCH

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 18, 2022