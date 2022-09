Na Android míří nejvýraznější softwarová vychytávka z iPhone 14 Pro. A dokonce je zdarma

Bylo jen otázkou času, než někdo převezme revolučně pojatý výřez ve tvaru pilulky z letošních iPhonů 14 a implementuje jej do androidového telefonu. A nejspíš vás ani nepřekvapí, že to zatím nemá na svědomí žádný výrobce, ale tvůrci módů do uživatelského prostředí na smartphonech Xiaomi.

V tuto chvíli je ve vývoji na telefonech Xiaomi téma jménem Grumpy UI, které vám přidá na horní hranu displeje Dynamic Island, jak animovanému výřezu Apple přezdívá. To znamená, že vedle „průstřelu“ pro přední kamerku se objeví malý černý ostrůvek, ve kterém můžete skrýt třeba přehrávač, nebo se vám tam objeví příchozí notifikace. Mimochodem, v Číně Apple tuto vlastnost neoznačuje jako Dynamic Island, ale Smart Island. Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022 Není ale všechno zlato, co se třpytí. Grumpy UI je v tuto chvíli v procesu schvalování. Pokud vše dopadne dobře, bude motiv dostupný pro všechny. Vaibhav Jain na Twitteru však upozorňuje, že zatím je rozhraní plánováno pouze pro čínský jazyk a až později se možná rozšíří i na další (v češtinu moc nedoufáme).











A pak je tu ještě jeden háček. V obchodě s tématy a motivy na telefonech Xiaomi se prý již první úprava systému ve stylu Dynamic Island objevila, avšak následně byla odstraněna přímo vedením Xiaomi, protože prý až moc kopírovala design systému iOS. Není ale vyloučeno, že čínský výrobce chystá vlastní provedení „chytrého výřezu“, které rovnou implementuje do některé z příštích verzí nadstavby MIUI.