Dynamický ostrov: letos jen pro nejdražší modely, příští rok pro všechny

Nejdiskutovanější novinkou letošních iPhonů je bezesporu interaktivní pilulkový výřez pro TrueDepth kameru, který u vrcholných modelů nahradil původní rozměrný „notch“. Zatím se jedná o exkluzivitu pro iPhone 14 Pro a 14 Pro Max, ovšem v příštím roce už by tomu mohlo být jinak.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022