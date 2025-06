Druhá generace AirTagu může dorazit na podzim. Jaké změny nás čekají?

Apple údajně stále pracuje na druhé generaci lokalizačního štítku AirTag

Té bychom se mohli dočkat společně s představením letošních iPhonů

O žádnou velkou revoluci ale nejspíše nepůjde

Lokalizační štítek AirTag patří mezi méně nápadné kousky příslušenství od Applu, které v ideálním případě nikdy neotestujete v praxi. Ačkoli gigant z Cupertina rozhodně nebyl prvním, kdo představil drobné zařízení určené k vyhledávání ztracených předmětů, jednoznačně jeho přítomnost tomuto odvětví výrazně pomohla. Od představení první generace uběhly už přibližně 4 roky a není proto divu, že se nejeden uživatel a technologický nadšenec pomalu začíná ptát, kdy se dočkáme nové generace a co všechno přinese.

AirTag 2 by mohl dorazit už na podzim

Ačkoli mnoho informací o „AirTagu 2“ prozatím nevíme, možná se již brzy dočkáme představení. Podle informací serveru 9to5Mac, který se odvolává na spolehlivé zdroje, Apple v současné chvíli plánuje vydat AirTag 2 už v září společně s iPhony, případně později v tomto roce. Spekulace také uvádí, že v kódu beta verze systému iOS 18.6 se objevila zmínka, že nadcházející aktualizace bude kompatibilní se zařízením AirTag 2.

V neposlední řadě se v rámci této spekulace uvádí, že AirTag 2 bude poskytovat upozornění na nízký a velmi nízký stav baterie. Tuto informaci můžete zjistit již nyní u současné generace v aplikaci Find My, nicméně v tomto případě se jedná pouze o upozornění na nutnost výměny baterie, přičemž u AirTagu 2 by měly být dvě úrovně upozornění na nízké nabití. To by nahrávalo spekulacím o integrované dobíjecí baterii, která by nahradila současné řešení v podobě knoflíkové baterie CR2032.

To ovšem již v minulosti popřel Mark Gurman ve svém newsletteru z listopadu 2024, podle kterého příští generace AirTagu rozhodně nenabídne integrovanou baterii. Na druhou stranu v něm Gurman naznačoval, že by k představení mohlo dojít v polovině letošního roku, což se nezdá jako pravděpodobné, byť Apple už v minulosti dokázal, že umí představit nové produkty i v tichosti a bez větší pompy. Chystaný AirTag 2 by měl mít až 3× delší dosah sledování, přičemž po designové stránce by se příliš odlišovat neměl. Apple ale údajně pracuje na vylepšení vnitřní konstrukce, především na ztížení odstranění reproduktoru, aby nebylo obtížnější používat AirTag pro skryté sledování.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.