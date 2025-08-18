TOPlist

Drogy, alkohol i osobní dealer: Netflix točí dokument o Charlie Sheenovi

Jakub Fišer
Jakub Fišer 18. 8. 13:00
0
Alias Charlie Sheen
  • Netflix uvede za necelý měsíc dokument o herci Charlie Sheenovi
  • Bouřlivák a divoch je už 7 let bez drog a alkoholu a rozhodl se o svém životě promluvit
  • Na ploše dvou 45minutových epizod vystoupí jeho herečtí kolegové, bývalé partnerky i osobní drogový dealer

Letos oslaví 60. narozeniny. Charlie Sheen je známý syn známého otce, za celou svou kariéru se objevil ve více jak 70 filmech a 17 velmi úspěšných televizních projektech. V době své největší slávy byl nejlépe placenou televizní osobností, to ho však uvrhlo do alkoholismu a těžké závislosti na drogách. O tom všem bude pojednávat nový dvoudílný dokument Netflixu, který zamíří na platformu už v první polovině září.

Nezkrotný Charlie Sheen

Dokument má pokrývat dosavadní život legendárního herce, od dětství, kdy se skamarádil s další legendou Seanem Pennem, přes začátky jeho kariéry, masivní úspěchy, až k pádu na úplné dno, který je ohraničený rokem 2011, kdy byl kvůli nespolehlivosti zbaven role v seriálu Dva a půl chlapa.

Na ploše dvou 45minutových epizod promluví Sheenovi nejbližší kolegové, ať už právě Sean Penn, Denise Richards, Chris Tucker, Jon Cryer, ale také autor Dva a půl chlapa (a mimo jiné i Teorie velkého třesku) Chuck Lore, který si s Sheenem užil své. Tvůrci slibují, že prostor dostaly i Sheenovy bývalé partnerky, nebo třeba jeho drogový dealer. Film má pak na starosti Andrew Renzi, který již pro Netflix natočil dokumenty Pepsi, tak co bude s tou stíhačkou? a Problémové dítě Jake Paul.

„Film Alias Charlie Sheen sleduje jeho dětství v Malibu, snadný vzestup a dramatický pád, vše pod dohledem veřejnosti. S ohromující jasností, kterou získal během sedmi let abstinence, Sheen otevřeně hovoří o tématech a událostech, o kterých dosud veřejně nemluvil,“ stojí v oficiální anotaci. Exkluzivní premiéra obou epizod bude na Netflixu už 10. září tohoto roku, jen pár dní poté, co Charlie Sheen oslaví šedesátku.

Dlužno však podotknout, že nejde o první film, který o tomto bouřlivákovi pojednává. V USA byl v roce 2001 uveden televizní dokument Charlie Sheen – hollywoodský divoch, který pojednává o hercově přístupu k životu už v té době, tedy po konci 90. let, kdy byl Sheen na jednom ze svých prvních hereckých vrcholů.

Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

