Dorazí Galaxy S25 s výrazným předstihem? Samsung zřejmě omylem propálil datum premiéry

Samsung běžně uvádí na trh nové modely řady Galaxy S na přelomu ledna a února – prodej Galaxy S24 spustil 24. ledna, řady Galaxy S23 se zákazníci dočkali až 17. února. Příští rok by ale mohlo být všechno jinak, Samsung se údajně chystá poslat řadu Galaxy S25 do světa hned z kraje roku. Pro představení novinek (nikoliv zahájení prodeje) je nyní ve hře datum 5. ledna. Informace unikla prostřednictvím dotazníku, který údajně přímo Samsung zaslal zákazníkům ve Vietnamu.

Různých úniků a informací ohledně novinek od korejského výrobce se poslední dobou hemží nespočet. Již jsme měli možnost seznámit se například se všemi barevnými variantami, minulý týden pak unikly i zásadní informace o čipsetech a fotoaparátech. S přibližujícím se datem představení pak bude úniků ještě přibývat.

S informací o pravděpodobném datu vydání přišel na sociální síti X uživatel s přezdívkou @pnk505. Na několika screenshotech ukazuje dotazník ze služby Google Forms ve Vietnamštině, jehož obsah se týká spokojenosti a očekávání v několika oblastech souvisejících s používáním smartphonů Samsung Galaxy. Specificky se zde výrobce dotazuje například na oblast Galaxy AI. Hned v úvodním popisu se pak uvádí, že účastníci průzkumu by měli 5. ledna 2025 obdržet slevový voucher na novou řadu Galaxy S25. To naznačuje, že právě v tento den by mohlo dojít k oficiálnímu představení.

Galaxy S25 series will launch on Jan 5th, according from an online survey to customer about promotion when it ready to pre-order pic.twitter.com/SGmM3NNQho

— IMEI Pham (@pnk505) November 12, 2024